Manchester City corrige Liverpool

Manchester City 4-1 Liverpool

Buts : Álvarez (27e), De Bruyne (46e), Gündoğan (53e) et Grealish (74e) // Salah (17e)

Liverpool avait dompté Manchester City au King Power Stadium fin juillet (3-1), puis à Anfield en octobre (1-0). Le champion d’Angleterre avait répondu en s’imposant au quatrième tour de la League Cup en décembre (3-2). Il a définitivement remis les points sur les i ce samedi dans son antre de l’Etihad, avec autorité (4-1). Sur la lancée de leurs démonstrations offensives contre Leipzig et Burnley, les Skyblues ont régalé, malgré le forfait d’Erling Haaland. Et envoyé un sacré message à Arsenal.

Jack l’éventreur

City s’est logiquement accaparé le ballon pour installer sa domination. Alisson a fait preuve de vigilance sur une remise d’İlkay Gündoğan, qui cherchait Julián Álvarez (9e), et pour se saisir de la frappe puissante de Rodri (11e). Riyad Mahrez s’est montré dangereux sur phase arrêtée, mais son coup franc enroulé n’est pas assez vite revenu vers la cage (15e). Liverpool a fait le dos rond, comme il avait déjà su le faire lors de ses derniers matchs face au même adversaire, avant de piquer, sanctionnant le mauvais alignement de la défense locale. Superbement lancé par Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota a résisté à Manuel Akanji et déposé le ballon dans la course de Mohamed Salah, clinique pour planter son 23e but de la saison (0-1, 17e).

Mohamed Salah qui punit Manchester City sur un contre ⚡️ Cette passe d'Alexander-Arnold… 🫢#MCILIV | #PremierLeague pic.twitter.com/moO4ZmxF91 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 1, 2023

City a repris son entreprise et la volée de Riyad Mahrez, encore, est passée quelques centimètres au-dessus de la barre (22e). Le duo Salah – Jota aurait pu assommer l’Etihad, mais Jack Grealish s’est interposé avec un retour salvateur (26e). Peut-être le tournant de la rencontre puisqu’une minute plus tard, l’international anglais a offert l’égalisation à Álvarez sur un plateau d’argent (1-1, 27e). Le sixième but de l’Argentin en sept titularisations en Premier League. Une libération, suivie d’un immense soulagement quand la clémence de l’arbitre a évité à Rodri, coupable d’une faute tactique sur Cody Gakpo, d’écoper d’un deuxième jaune (35e).

Erling who ?

City a rapidement mis fin au suspense au retour des vestiaires. Álvarez a créé le décalage avec une superbe renversement à destination de Mahrez, dont le centre en première intention a été catapulté au fond par Kevin De Bruyne, 53 secondes après la reprise (2-1, 46e). Le coup de grâce n’a pas tardé puisqu’Álvarez a buté sur Alexander-Arnold, mais Gündoğan a suivi et conclu avec sang froid du pied droit (3-1, 53e). La magnifique parade d’Alisson a privé Jack Grealish du quatrième but (60e). Pas pour longtemps, l’Anglais ajoutant sa pierre à l’édifice du plat du pied, au bout d’un une-deux avec KDB (4-1, 74e).

ÇA VA TROP VITE 🤯 Moins d'une minute après le retour des vestiaires, Manchester City prend l'avantage grâce à De Bruyne sur une passe de Mahrez 🔥#MCILIV | #PremierLeague pic.twitter.com/6FGOrOocyw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 1, 2023

Alisson a évité l’humiliation en repoussant une autre volée de ce même Grealish (82e), mais Liverpool a encore confirmé ses difficultés loin d’Anfield (seulement 12 points pris en 14 matchs à l’extérieur). Les Reds rentreront à la maison avec un gros mal de crâne, à l’aube d’une semaine qui placera Chelsea et Arsenal sur sa route. Le champion revient quant à lui à cinq points du leader, qu’il recevra à la fin du mois… Avril sera chaud !

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Stones, Akanji, Dias, Aké – Rodrigo (Silva, 83e), Gündoğan, De Bruyne – Mahrez, Grealish (Palmer, 89e), Álvarez. Entraîneur : Pep Guardiola.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 70e) – Fabinho, Henderson, Elliott (Oxlade-Chamberlain, 70e) – Jota (Firmino, 70e), Salah (Núñez, 70e), Gakpo (Milner, 82e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

