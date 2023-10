Manchester United assure le service minimum à Sheffield

Sheffield United 1-2 Manchester United

Buts : McBurnie (34e S.P.) pour Sheffield United // McTominay (28e), Dalot (77e) pour Manchester United

Pour Bobby.

Désossé par Newcastle lors de sa dernière réception à Bramall Lane, Sheffield a montré un tout autre visage ce samedi. Insuffisant, cependant, pour gratter quoi que ce soit contre Manchester United (1-2). Les Red Devils ont en effet fait la course en tête grâce à une volée de l’homme en forme du moment, Scott McTominay (0-1, 28e). Mais l’état de grâce de l’Ecossais n’a pas duré, sa main stoppant le centre de James McAtee et Oliver McBurnie égalisant sur penalty avec autorité (1-1, 34e). Les Blades n’ont d’ailleurs pas démérité puisque Cameron Archer (24e, 42e), Oliver Norwood (48e) et Rhian Brewster (52e) ont sollicité un André Onana pas toujours très rassurant dans ses interventions.

Par la suite, Manchester United s’est toutefois montré un poil plus dangereux. Rasmus Højlund a par exemple buté sur Wes Foderingham à bout portant (45e+3), Bruno Fernandes a envoyé son coup franc sur la barre (44e) et Sofyan Amrabat sa frappe sur l’équerre (67e). Le tir croisé de Marcus Rashford, lui, a aussi frôlé le montant (58e). Finalement, Diogo Dalot a fait la différence en décochant une flèche aux 20 mètres (1-2, 77e). Les Red Devils dormiront à la huitième place à six points du leader, Manchester City. Le calendrier faisant bien les choses, Old Trafford accueillera le derby dimanche prochain.

Il faudra en montrer davantage, pour s’imposer…

Sheffield United (4-4-2) : Foderingham – Bogle, Trusty, Robinson, Thomas – McAtee (Osborn, 78e), Norwood, Costa, Hamer (Traoré, 84e) – McBurnie (Brewster, 52e), Archer. Entraîneur : Paul Heckingbottom.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Lindelöf, Evans (Varane, 84e), Maguire, Dalot – McTominay (Eriksen, 63e), Amrabat – Rashford, Fernandes, Antony (Garnacho, 64e) – Højlund (Martial, 63e). Entraîneur : Erik ten Hag.

