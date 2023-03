Cinq choses à savoir sur le Grimsby Town FC

C’est l’un des plus anciens clubs d’Angleterre

Basé à Cleethorpes, une commune adjacente à Grimsby, le club a été fondé en 1878 sous le nom de Grimsby Pelham Football Club avant de devenir Grimsby Town Football Club un an plus tard. À titre de comparaison, Manchester United, qui s’appelait alors Newton Heath, a été créé la même année. L’idée de fonder ce club est venue de joueurs de cricket d’une équipe locale, le Worsley Cricket Club, qui voulaient s’occuper durant l’hiver, une fois leur saison terminée. Depuis, les Mariners sont devenus le club le plus performant du Lincolnshire et ont remporté le championnat d’Angleterre de D2, D3 et D4. Il ne leur manque plus que la Premier League pour terminer le jeu et réitérer les exploits de Burnley, Preston North End et Wolverhampton.

Le légendaire Bill Shankly y a entraîné

Avant de prendre en charge Liverpool durant quinze saisons, le technicien Bill Shankly a entraîné Grimsby Town en Third Division North, l’équivalent de la troisième division. Dans la foulée d’un entretien raté avec les Reds, l’Écossais arrive en 1951 sur le banc de l’équipe des East Midlands qui vient de chuter de la première division à la troisième en trois ans. Après un premier exercice où elle passe tout près de remonter dans l’antichambre de l’élite (deuxième place quand seul le champion montait), l’écurie de Shankly connaît une deuxième saison moins réussie, conclue à une cinquième position.

Dans son autobiographie, le triple champion d’Angleterre avec Liverpool était revenu sur cette équipe ayant évolué deux saisons et demie sous ses ordres : « À poids égal et classe pour classe, mon équipe de Grimsby était la meilleure équipe de football d’Angleterre à l’époque. Dans le championnat, elle jouait un football que personne d’autre ne pouvait jouer. Tout était mesuré, planifié et perfectionné, et on ne pouvait pas rêver d’un football plus divertissant. » En désaccord avec les dirigeants du club qui, d’après lui, manquent d’ambition, Bill Shankly se fait la malle en janvier 1954, en cours de saison, pour poser ses ballons et ses plots au Workington AFC, également dans la Third Division North.

Il y a des milliers de poissons gonflables lors de leurs matchs

Dans cette ville portuaire de Grimsby, qui était considérée comme le plus grand port de pêche du monde durant le milieu du XXe siècle, l’industrie de la pêche est toujours présente. Des poissons gonflables nommés les « Harry Haddocks » parsèment régulièrement Blundell Park, l’antre des Mariners, lors d’affiches majeures. Une tradition née en 1989 lors d’une rencontre de FA Cup face à Wimbledon où des centaines de supporters du club avaient ramené des poissons gonflables à Plough Lane en déplacement. Si bien qu’en amont du cinquième tour de la Coupe d’Angleterre, Southampton avait annoncé bannir les « Harry Haddocks » chez lui, mais est rapidement revenu sur sa décision à la suite du tollé que cette annonce a suscité. La popularité de Harry Haddock est telle qu’il a même son propre compte Twitter.

Il existe un livre sur le club qui n’a… aucun texte

Écrit par Ian Carroll, le livre Everything You Ever Wanted to Know about Grimsby Town FC (traduisez par « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Grimsby Town FC ») est un ouvrage humoristique. Publié en 2018, il est composé de 130 pages… sauf qu’il ne contient rien. En effet, sur chaque page du livre, il n’y a que le titre du livre. Une bonne idée pour votre prochain Secret Santa au bureau.

Le club a servi d’inspiration pour un film

Sorti en 2016 et réalisé par le Français Louis Leterrier, le film Grimsby : Agent Trop Spécial est une parodie des films d’espionnage. Écrit entre autres par le cinéaste anglais Sacha Baron Cohen, qui en est également l’acteur principal, le film met en scène deux frères que tout oppose et qui se sont perdus de vue. L’un est un agent des services de renseignements britanniques, tandis que l’autre est un hooligan, fan du Grimsby Town FC. Après s’être cachés dans le vagin d’une éléphante pour échapper à des tueurs, les deux hommes parviennent à surmonter de nombreux dangers et à créer un lien entre eux. Afin de se donner des idées pour ce film, la star hollywoodienne, vedette de Borat et de The Dictator, s’était rendu à une rencontre de Grimsby Town contre Cambridge United en octobre 2013 vêtu du maillot des Mariners pour un repérage.

