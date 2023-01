Atlético : est-ce la fin du Cholismo ?

Paco García Caridad n’est pas connu comme le loup blanc hors des frontières espagnoles, mais ce journaliste au-delà de la barre des 200 000 abonnés sur Twitter a récemment lâché une bombe. La date ? Le 10 janvier 2023. L’endroit ? Sur le plateau du très enflammé programme télé El Chiringuito de Jugones. « Simeone aurait déjà dit à Miguel Ángel Gil Marín (président de l’Atlético, NDLR) qu’à partir du mois de juin, ce sera terminé, affirme avec aplomb l’homme aux cheveux blancs et aux lunettes rondes. Simeone ne continuera pas à l’Atlético de Madrid. Cela se serait décidé lors d’un voyage récent, et cela coïnciderait avec la proposition de l’Atlético de mettre fin à leur collaboration dès ce mois de janvier. » Au départ, cette affirmation prêtait à sourire de manière condescendante. Mais dix-neuf jours plus tard, l’Atlético se déplace sur la pelouse d’Osasuna en Liga et semble plus que jamais proche de sa saison la plus décevante sous l’ère Simeone.

Simeone ou Félix, il faut choisir

Dernier de son groupe en Ligue des champions après une défaite sur la pelouse de Porto (2-1), l’Atlético est d’ores et déjà éliminé de toute compétition européenne depuis le mois de novembre. Et la Coupe d’Espagne ? Lors des quarts de finale cette semaine, les Matelassiers se sont effondrés au fil des minutes pour craquer devant la supériorité du Real Madrid dans une prolongation haletante (3-1). Sans qualification en huitièmes de C1 ou trophée soulevé en Coupe du Roi, l’Atlético réalise actuellement sa pire saison depuis… 2010-2011, soit le dernier exercice avant l’arrivée de Diego Simeone sur le banc rojiblanco. À la peine sur le plan sportif, Simeone semble également atteindre les limites de sa philosophie de jeu après douze ans de bons et loyaux services à Madrid. Meilleure défense de Liga en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, l’Atlético connaît une grosse baisse de régime depuis un an et demi dans ce secteur si crucial à son bon fonctionnement.

La saison passée, les Colchoneros ont terminé huitièmes ex-aequo (avec le Celta de Vigo) au classement des défenses les plus hermétiques du championnat. Cette saison, rebelote : Villarreal et le Real Betis, deux concurrents directs aux places européennes, affichent une imperméabilité supérieure à celle de l’Atlético (13 et 14 buts concédés contre 16). Sur le plan offensif, les idées de Simeone ne font pas rêver. Pire, elles commencent à dégoûter des joueurs sur lesquels l’Atlético pourrait construire l’avenir. Le meilleur exemple, c’est le cas de João Félix. Mécontent de son traitement, l’international portugais a flambé au Qatar avant de faire ses valises pour Chelsea en prêt de six mois sans option d’achat. Néanmoins, l’Atlético a pris le soin de prolonger son attaquant d’une année, soit jusqu’en 2027. Simple désir d’étaler les amortissements du transfert initial du joueur (127 millions d’euros) ou volonté sincère de favoriser Félix à la continuité de Simeone ? La question reste entière.

« Simeone est un perdant ! »

Au-delà de cet imbroglio, l’absence d’une véritable machine à marquer se fait cruellement ressentir depuis le départ de Luis Suárez en terres sud-américaines. Souvent titulaire mais pas assez décisif, Alvaro Morata ne fait pas le poids au moment d’être comparé à ses illustres prédécesseurs Diego Costa ou Radamel Falcao. Et celui qui pourrait payer le prix de ces choix de recrutement à long terme, c’est Diego Simeone. Interrogé sur son avenir au sein de l’Atlético après la cinglante défaite lors du derby madrilène, El Cholo a joué la carte du suspense. « L’équipe a la seconde moitié de la saison devant elle, affirme le coach argentin. J’ai une joie énorme d’être à l’Atlético de Madrid, depuis le jour où je suis arrivé et jusqu’au jour où je partirai. Je donnerai tout, comme je l’ai toujours fait. Je ne donnerai pas 100%, mais 1000% à l’équipe et au club. » En tout état de cause, mieux vaut rester sur ses gardes avec les informations trop hâtives. Au mois de février 2021, le fameux Paco García Caridad tirait déjà à boulets rouges sur Simeone : « L’entraîneur le mieux payé au monde n’a pas gagné la Ligue des champions. Simeone est un perdant ! Il est unique à l’Atlético de Madrid, il mérite une statue. Mais en Ligue des champions, il a perdu ses finales ! Et il a perdu seul, à Lisbonne comme à Milan. Il n’y a plus besoin d’en parler, c’est une évidence. » Débattre sur le football, c’est bien. Respecter les personnes, c’est mieux.