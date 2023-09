L’Atlético rafle le derby de Madrid

Atlético 3-1 Real Madrid

Buts : Morata (4e,46e) et Griezmann (19e) pour les Colchoneros // Kroos (35e) pour les Merengues

Coincé en dixième position – avec une journée de retard – avant de recevoir le Real Madrid, l’Atlético devait faire de ce derby un point de rebond, qui plus est devant ses supporters. Chose faite grâce à un jeu de tête siglé Diego Simeone et à un réalisme implacable (3-1). Les Colchoneros dormiront cinquièmes de Liga.

Des têtes de vainqueur

Depuis le début de saison, le Real Madrid a encaissé tous ses buts avant le premier quart d’heure. Et pas question de changer cette mauvaise habitude face au voisin, Oublié au point de penalty par David Alaba, Álvaro Morata s’est ainsi élevé plus haut que tout le monde pour décroiser sa tête sur l’excellent centre du droit de Samuel Lino et ouvrir le score (1-0, 4e). Dans la foulée, c’est Antoine Griezmann qui a su s’exprimer, sur la même situation que son attaquant. Trouvé cette fois par Saúl Ñíguez, le Français a fait parler sa détente pour placer le ballon hors de portée de Kepa Arrizabalaga (2-0, 18e). Griezmann partout sur la pelouse et proche de creuser l’écart après un nouveau service en retrait de Ñíguez, mais la reprise sèche du meneur de jeu est venue se heurter aux mains fermes d’Arrizabalaga (31e). À défaut d’être creusé, l’écart est alors réduit, sur l’une des seules situations merengue. En suspension à l’entrée de la surface, Toni Kroos a en effet trouvé le temps de contrôler, de crocheter Marcos Llorente du gauche, avant de déclencher une volée puissante au sol et du droit (2-1, 35e).

Morata en double

La thématiques des caboches était cependant de mise chez les locaux, puisque dès le retour des vestiaires, Morata a remis ça. Saúl Ñíguez – pour la énième fois – a fait parler son plat du pied, trouvant le géant encore lâché par un Alaba en balade et serein pour claquer le cuir au fond (3-1, 46e). Les hommes de Carlo Ancelotti ont dès lors repris la maîtrise du ballon et pensé refaire leur retard après deux frappes successives de Rodrygo d’abord, contré par Stefan Savić, puis d’Aurélien Tchouaméni, de loin, sans jamais atteindre le cadre (64e). Les ultimes zones chaudes d’une fin de rencontre ponctuée par une attaque-défense, malgré les entrées intéressantes de Joselu et Brahim Díaz. Victoire d’Álvaro Morata.

Atlético (5-3-2) : Oblak – Lino (Javi Galán, 87e), Hermoso, Giménez (Correa, 86e), Savić, Molina (Azpilicueta, 65e) – Saúl Ñíguez, Koke (Witsel, 46e), Llorente – Griezmann, Morata (Depay, 82e). Entraîneur : Diego Simeone.

Real Madrid (4-3-3) : Arrizabalaga – Lucas Vázquez (Nacho, 57e), Rüdiger, Alaba, Fran García (Mendy, 57e) – Kroos (Brahim Díaz, 70e), Valverde, Camavinga (Tchouaméni, 57e) – Bellingham, Rodrygo, Modrić (Joselu, 46e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.