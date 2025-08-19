Quinze ans plus tard, Walter Pandiani se paye Cristiano Ronaldo

Vous avez dit rancunier ?

Quinze ans ont passé, mais Walter Pandiani n’a toujours pas digéré ses face-à-face avec Cristiano Ronaldo. L’Uruguayen, qui a porté les couleurs d’Osasuna entre 2007 et 2011, a croisé plusieurs fois la route du Portugais version Real Madrid. Et les souvenirs ne sont pas franchement tendres.

Lors d’un match de Liga au stade El Sadar de Pampelune, devant 23 500 personnes chauffées à blanc, CR7 s’était vite mis à dos le public, répondant aux insultes et aux sifflets en expédiant ses coups francs… vers les tribunes. « Lors d’une faute en faveur de Madrid, Cristiano a poussé mon coéquipier Javier Camuñas et je suis allé le défendre. Je l’ai bousculé, il m’a demandé qui j’étais et combien je gagnais », a confié l’ex-attaquant mythique du Deportivo La Corogne au quotidien AS.

« C’était un type arrogant »

La tension s’est prolongée dans le tunnel, où un certain Sergio Ramos s’est invité dans la danse : « L’embrouille a continué dans le tunnel des vestiaires avec lui et Sergio Ramos. J’étais très en colère, et eux aussi. »

Aujourd’hui âgé de 49 ans, El Rifle ne mâche pas ses mots envers la superstar portugaise : « Je n’ai pas du tout aimé son attitude. C’était un type arrogant. En tant que buteur, il était formidable, mais son comportement laissait beaucoup à désirer. Derrière, José Mourinho (alors entraîneur du Real Madrid, NDLR) a déclaré que je cherchais à me faire de la publicité gratuite alors que je jouais en première division depuis onze ans. C’était très désagréable. »

En voilà un qui ne sera pas invité à son jubilé.

