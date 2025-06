Osasuna confie son banc à un Italien

Viser Pampelune, ça ne lui fait pas peur.

Avec 52 points lors de la saison 2024-2025, Osasuna s’est retrouvé à la place du con en Liga. À égalité de point et avec la même différence de but avec le Rayo Vallecano, mais avec un moins bon bilan que les Madrilènes sur les confrontations directes, le club navarrais a terminé neuvième du championnat espagnol, sans Coupe d’Europe à la clé. Le coach, Vicente Moreno, a été remercié après cette déconvenue et se dirigerait vers Al-Wakrah au Qatar.

Un habitué des fins tragiques

Revanchards, los Rojillos ont communiqué le choix de leur nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Italien Alessio Lisci, tout droit sorti d’une saison remarquable avec Mirandés. Censé jouer pour sa survie en Liga 2, le club castillan a réalisé une magnifique épopée, pour atteindre les sommets du classement. Le tout à partir d’un 3-5-2 au pressing très intense, pouvant faire rappeler l’Atalanta de Gasperini. Troisièmes du championnat, les Jabatos ont écarté le Racing Santander en demi-finales des barrages, avant de tomber contre le Real Oviedo de l’éternel Santi Cazorla.

Une fin amère déjà vécue par son entraîneur de 39 ans. Modeste joueur de Serie D, le natif de Rome s’est rapidement lancé dans une carrière d’entraîneur. En 2011, Lisci entre dans le staff de Levante, s’occupant progressivement des équipes de jeunes et de la B. Son nom a commencé à refaire surface dix ans plus tard, au moment où le club s’est retrouvé en grand danger. Sans la moindre victoire en janvier, Levante a pu lutter pour sa survie jusqu’à l’ultime journée, où le sort ne leur avait pas souri. Lisci retrouvera cependant son ancienne club, tout juste remonté dans l’élite.

Pourtant, la saison des Lisci, c’est plutôt l’hiver…

