Mirandés rejoint le Real Oviedo en finale pour la montée en Liga

On connaissait déjà l’identité du premier qualifié pour la finale de play-off de Liga 2, après que Santi Cazorla avait délivré le Real Oviedo la veille. Maintenant, on connaît son adversaire bien moins attendu. Alors que le match aller était un festival de buts (3-3), Mirandés et le Racing Santander avaient tout à jouer dans cette demi-finale retour. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre s’est emballée, comme ce fut le cas quatre jours plus tôt.

Dans leur Estadio d’Anduva ne pouvant accueillir que 6 000 supporters, les Rojinegros ont frappé les premiers. Sur une excellente combinaison, Hugo Rincón sert Urko Izeta dans la surface qui ouvre le score dès la septième minute. Un avantage très vite réduit à néant, puisque le milieu sénégalais Magate Gueye s’arrache pour égaliser côté Santander (12e). Mais à partir de là, le petit club castillan va confisquer le ballon jusqu’à la fin du match.

La plus belle équipe de Castille

Malgré de nombreux arrêts de Jokin Ezkieta, ce dernier offrira l’avantage à Mirandés. Le portier passé par la réserve du Barça va dévier son ballon dans ses propres cages à l’heure de jeu, après un centre à ras de terre. Il sera rejoint par son défenseur central Javier Castro trois minutes plus tard, pour permettre de faire le break. Cela deviendra même une correction lorsque Joaquín Panichelli, leader offensif de ce petit Poucet (20 buts en une quarantaine de matchs), nous gratifiera d’un magnifique contrôle pour Urko Izeta, qui ira de son doublé (69e).

Ainsi, Mirandés se trouve en finale de barrages, et pourrait bien accéder à la Liga pour la première fois de son histoire. Un exploit pour la petite ville de Miranda de Ebro, composée de 35 000 âmes. Exploit encore plus grand lorsque l’on sait que le club n’avait jamais fait mieux qu’une dixième place depuis son retour en deuxième division, en 2019. Une saison historique à l’image de l’exercice 2019-2020, qui avait vu le club arriver en demi-finales de Coupe du Roi contre la Real Sociedad (1-2, 0-1), lançant la carrière d’entraîneur d’Andoni Iraola.

Santi Cazorla contre une équipe de petits Poucets, les hipsters du football seront servis.

