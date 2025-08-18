S’abonner au mag
  • Espagne
  • Mirandés

Un club de D2 espagnole n’a pas pu faire de changements lors de son match de championnat

TA
Le changement, c’est pas maintenant.

En Espagne, les galères d’inscriptions ne concernent pas que le Barça. Mirandés en a fait l’amère expérience lors de la première journée de Liga 2, face à Cadix. Quatrième la saison passée et battu en finale des play-off par Oviedo, le club n’a pu enregistrer que dix joueurs professionnels pour son retour à la compétition, en raison de la rigidité du fair-play financier imposé par la Liga.

Aucun joueur de l’équipe première sur le banc

Le problème, c’est qu’après seulement 40 secondes, le défenseur Iker Córdoba est expulsé pour un tacle litigieux sur José de la Rosa. Résultat : Mirandés se retrouve à dix, dont seulement neuf joueurs disposant d’un contrat en équipe première. Pas très rassurant quand le règlement impose d’avoir au moins sept pros sur le terrain, sous peine de défaite automatique sur tapis vert.

Fran Justo, le coach des Jabatos, n’a donc pris aucun risque, par crainte d’être obligé de faire d’autres changements en cas de blessures et de voir le nombre de joueurs professionnels se réduire encore plus. « Je ne pouvais pas demander beaucoup plus à l’équipe. Il y avait dix nouveaux joueurs dans l’alignement et aucun joueur de l’équipe première sur le banc. Neuf d’entre eux ont découvert la D2 lors de ce match », a-t-il soupiré après coup. Ses joueurs ont tenu jusqu’au bout, pensant égaliser en fin de match avant de voir leur but refusé et de s’incliner finalement 1-0.

Ce n’est pas un cas isolé, car Getafe, vainqueur du Celta de Vigo (2-0) ce dimanche, a également commencé la saison avec un banc bancal : seulement quatre remplaçants pros sur sept, et déjà un jeune de la réserve aligné d’entrée, pour les mêmes raisons.

Il va bientôt falloir appeler la Guardia Civil à ce rythme-là.

Le RC Strasbourg investit 20 millions sur la révélation de D2 espagnole

TA

