Le Barça risque de ne pas pouvoir inscrire ses recrues à temps pour la reprise

On reprend les bonnes habitudes.

Ce samedi marque le début de saison du FC Barcelone avec la première journée de Liga face à Majorque. L’occasion pour les supporters blaugrana de voir de quoi sont capables les nouvelles recrues en compétition officielle… Raté ! Bien évidemment qu’il y allait avoir des soucis pour les inscrire à temps. Interrogé dimanche par TV3 en marge du Trophée Joan Gamper remporté face à Côme (5-0), le président barcelonais Joan Laporta a admis que les derniers joueurs arrivés ne seraient pas garantis de pouvoir jouer dès la reprise ce samedi.

🎙️ Joan Laporta, sobre l'actualitat del Barça: 🔸 "Estic especialment content que hagi tornat a fer de capità" 🔸 "Estem treballant perquè tots els jugadors estiguin inscrits" 🔸 "Havia de sortir un central"#Gamper3Cat 👉🏽 https://t.co/1crIQQwXJv pic.twitter.com/W51pg5nMan — Esport3 (@esport3) August 10, 2025

Jusqu’au 31 août

Les recrues estivales, que sont Marcus Rashford, Joan García et Roony Bardghji, ne sont pas encore enregistrées auprès de la Liga à l’heure actuelle. « Nous travaillons pour que tous soient inscrits, indique Joan Laporta, selon des propos rapportés par AS. Avec le rapport médical de Marc (-André ter Stegen), je crois que nous pourrons inscrire Joan (García), pour les autres, nous y travaillons et j’espère que les nouvelles seront bonnes ». Il ajoute : « Si ce n’est pas avant le début du championnat, nous avons encore du temps (jusqu’au 31 août, NDLR) ».

Nouvelle saison, mêmes problèmes : le Barça s’était retrouvé dans une situation similaire il y a un an pour l’inscription de Pau Víctor et Dani Olmo avec l’effectif blaugrana. Le feuilleton rocambolesque avait abouti avec la vente par le club des loges VIP du Camp Nou. On leur souhaite moins de déboire cette fois-ci. Comme expliqué par le président barcelonais, la fin de la guerre entre le club et Marc-André ter Stegen devrait permettre l’alléger la note afin d’enregistrer García sans trop de difficultés.

Pour le reste, la fin de l’été risque d’être longue.

Il va encore falloir patienter avant de revoir le FC Barcelone au Camp Nou