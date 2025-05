Le Feyenoord Rotterdam renversé par le PSV Eindhoven

Feyenoord Rotterdam 2-3 PSV Eindhoven

Buts : Paixão (5e) et Read (10e) pour le Feyenoord Rotterdam // Perišić (50e) et Lang (73e et 90e+9) pour le PSV Eindhoven

Ils auraient pu s’effondrer.

Mais, menés 2-0 sur le terrain du Feyenoord Rotterdam au bout de dix petites minutes de jeu à la suite des buts d’Igor Paixão (trouvé sur un long dégagement de son gardien) et de Givairo Read (décisif en solitaire), les visiteurs ont su réagir en seconde période : Ivan Perišić a d’abord réduit le score au bout d’un cafouillage, puis Noa Lang a égalisé en fixant la défense adverse et en profitant d’une petite erreur de Timon Wellenreuther avant de s’offrir un doublé à la dernière minute, renversant complètement les locaux.

Fin de série pour Van Persie

2-3, fin du match : s’il a donc évité la défaite lors de cette 32e journée d’Eredivisie face au troisième du classement qui se trouve désormais à huit points, le PSV Eindhoven a surtout sauté sur l’occasion de se rapprocher de la place de leader occupé par l’Ajax Amsterdam (qui dispose d’une seule unité d’avance, avec cependant un match supplémentaire à disputer). À noter également le carton rouge de Read, expulsé sur la fin pour une faute en tant que dernier défenseur.

Fin de série, pour Robin van Persie.

