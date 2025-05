Les débuts de Robin van Persie avec Feyenoord sont flamboyants

La sauce van Persillade prend rapidement aux Pays-Bas.

Avec 22 points sur ses huit premiers matchs sur le banc de Feyenoord, Robin van Persie connaît le meilleur démarrage pour un entraîneur du club depuis Ernst Happel en 1969. Il avait, à cette époque, réalisé le perfect : 8/8.

Pourtant, les débuts de l’autre Hollandais volant étaient plus que mitigés. Un match nul contre Nijmegen à domicile, puis deux défaites en Ligue des champions contre l’Inter. L’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal a persévéré. Et il a bien fait ! Depuis, 7 matchs, 7 victoires, 24 buts marqués contre seulement 6 encaissés.

La bonne dynamique a permis à Feyenoord de consolider sa troisième place, qui offre un billet pour les tours qualificatifs en Ligue des champions. Les Néerlandais peuvent même rêver plus grand et plus haut. À trois journées de la fin, ils ont cinq points de retard sur le PSV, deuxième. Et le 11 mai prochain, le club de Van Persie reçoit… le PSV.

RVP > VRP.

