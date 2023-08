En route pour Munich, Kane finalement bloqué à l’aéroport

Bloqué.

Nouveau rebondissement dans le dossier Harry Kane. Vingt-quatre heures après l’annonce d’un accord entre Tottenham et le Bayern Munich pour mener à bien le transfert de l’attaquant anglais, Sky Sports affirme que ce dernier est désormais bloqué par son club. Le capitaine des Spurs a pourtant pris son temps pour se décider à rejoindre la Bundesliga. Mais alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour aller passer sa visite médicale à Munich, le club londonien tente de faire monter encore un peu la mise.

Alors que Daniel Levy et Tottenham auraient accepté une offre d’environ 110 millions ce jeudi, ils en souhaiteraient désormais une dizaine de plus pour laisser filer le meilleur buteur de l’histoire du club. En attendant que tout cela se débloque, l’intéressé patienterait à l’aéroport avec l’espoir de s’envoler au plus vite pour l’Allemagne.

C’est juste l’affaire d’un petit tour au duty free le temps que tout rentre dans l’ordre.

