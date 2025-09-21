À dix, l’Atlético bute sur Majorque

Majorque 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Muriqi (85e) pour Majorque // Gallagher (79e) pour l’Atlético

Expulsion : Sorloth (73e) pour l’Atlético

Dur, dur, le début de saison pour l’Atlético.

Les Madrilènes peinent à véritablement lancer leur saison. Battus à Anfield mercredi soir, les Colchoneros ont été accrochés sur la pelouse de Majorque ce dimanche après-midi (1-1). Réduits à dix après l’expulsion d’Alexander Sørloth dans le dernier quart d’heure de jeu, les joueurs de Diego Simeone avaient pourtant ouvert le score à dix minutes du terme, par Conor Gallagher. Alors que Julian Álvarez a manqué un penalty en début de rencontre (14e).

Une joie de courte durée cependant, avec l’égalisation majorquine signée Vedat Muriqi, d’une tête rageuse. Pas une très bonne opération à l’arrivée pour l’Atlético, douzième de Liga après cinq journées. Entré en seconde période, Antoine Griezmann n’est pas encore parvenu à ouvrir son compteur de buts cette saison. Majorque, lui, est avant-dernier du championnat.

