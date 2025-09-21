S’abonner au mag
  • Liga
  • J5
  • Majorque-Atlético

À dix, l’Atlético bute sur Majorque

TJ
À dix, l’Atlético bute sur Majorque

  Majorque 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Muriqi (85e) pour Majorque // Gallagher (79e) pour l’Atlético

Expulsion : Sorloth (73e) pour l’Atlético

Dur, dur, le début de saison pour l’Atlético.

Les Madrilènes peinent à véritablement lancer leur saison. Battus à Anfield mercredi soir, les Colchoneros ont été accrochés sur la pelouse de Majorque ce dimanche après-midi (1-1). Réduits à dix après l’expulsion d’Alexander Sørloth dans le dernier quart d’heure de jeu, les joueurs de Diego Simeone avaient pourtant ouvert le score à dix minutes du terme, par Conor Gallagher. Alors que Julian Álvarez a manqué un penalty en début de rencontre (14e).

Une joie de courte durée cependant, avec l’égalisation majorquine signée Vedat Muriqi, d’une tête rageuse. Pas une très bonne opération à l’arrivée pour l’Atlético, douzième de Liga après cinq journées. Entré en seconde période, Antoine Griezmann n’est pas encore parvenu à ouvrir son compteur de buts cette saison. Majorque, lui, est avant-dernier du championnat.

Le supporter de Liverpool qui a insulté Diego Simeone est un récidiviste

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 8j
119
82
11
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!