  • Premier League
  • J5
  • Arsenal-Manchester City

En direct : Arsenal-Manchester City (0-0)

Par Baptiste Brenot
0 - 0

À jouer

Bon, vous pronostiquez quoi pour ce match ? Zubimendi va-t-il rouler sur Rodri ? On aura le droit au boring Arsenal des grands matchs, comme contre United et Liverpool, ou à un match de gala ? Les Cityzens sont-ils bel et bien lancés dans la lutte pour le titre ? Début de réponse dans quelques minutes !

Côté Mancunien, le Pep a choisi de repartir avec exactement les mêmes bougres que jeudi et dimanche dernier. Attention à pas trop tirer sur les organismes !

 

Voilà donc la compo des Gunners pour la bataille du jour ! Avec un retour de blessure de Wiliam Saliba, et la présence dans le onze de Leandro Trossard, récompensé de son excellent match mardi par une première titularisation cette saison !

Pour assurer le spectacle, nous sommes donc reçus par un Arsenal taillé dans l'obsidienne, avec sa défense qui n'a cédé qu'à une seule reprise cette saison, lors du seul faux-pas de la troupe de Mikel Arteta depuis la rentrée, il y a trois semaines contre Liverpool.

Dans le rôle de l'antagoniste, Manchester City, chancelant en début de saison, semble avoir repris du poil de la bête suite à ses deux derniers succès probants, contre son voisin de United (3-0) le week-end dernier, et surtout ce jeudi lors de sa première sortie européenne de la saison face au Napoli (2-0). Avec une défense enfin bien huîlée et un Phil Foden retrouvé, l'ogre Skyblues semble avoir retrouvé tout son appétit. Place aux joutes, coup d'envoi dans un petit quart-d'heure !

 

 

Hello darlings ! J'espère que vous êtes chauds patate pour le match du week-end en Premier League, entre deux des plus éminents prétendants du Royaume au sacre final. Une histoire de couronne, de trône et de cyborgs venus du grand Nord pour se mettre dessus. Alors, partants pour ce Arsenal-City ?

Par Baptiste Brenot

