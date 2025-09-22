L’AS Saint-Étienne rompt avec Roland Romeyer, accusé de harcèlement et d’outrages sexistes

Un statut déboulonné.

Roland Romeyer n’était plus le patron de l’AS Saint-Étienne depuis la vente à Kilmer Sports Ventures (KSV) en juin 2024, mais il avait conservé les costumes de président du musée des Verts et de l’association caritative ASSE Cœur-Vert. Il a été prié par courrier de se retirer, fin août, après l’ouverture d’une enquête préliminaire « sous le chef de harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité », explique L’Équipe.

Plus de voiture de fonction, plus de places dans le Chaudron

L’ancien dirigeant de 80 ans, présumé innocent, a donc perdu ses deux titres honorifiques qui lui permettaient de garder une certaine influence autour du club. Le quotidien raconte par ailleurs que Romeyer a dû rendre sa voiture de fonction du club, ses cartes d’essence et de péage, et qu’il ne bénéficie plus de places dans le Chaudron, où il a assisté à la victoire contre Reims ce week-end grâce à l’invitation d’un sponsor.

Il ne lui reste plus que des parts sociales, alors que ses postes de président sont désormais vacants. Une assemblée générale extraordinaire d’ASSE Cœur-Vert doit se tenir en octobre pour reconstituer le bureau et élire un nouveau président.

