Randal Kolo Muani : tout pour la coupe

L’Eintracht Francfort et Randal Kolo Muani affrontent le RB Leizpig en finale de la Coupe d’Allemagne, ce samedi 3 juin. L’opportunité pour le joueur de 24 ans, pour sa première saison outre-Rhin, de remporter un nouveau trophée après la Coupe de France soulevée avec Nantes au terme d’une douce victoire face à Nice (1-0), au Stade de France le 7 mai 2022. Mais s’il était à l’époque un (très bon) joueur parmi d’autres, son explosion ces derniers mois l’a fait changer de statut : à Francfort, RKM est le patron incontesté des siens. L’ancien Nantais a franchi un tel cap à lui tout seul, il est capable d’aller chercher une nouvelle coupe nationale.

Des débuts fracassants outre-Rhin

L’arrivée de Randal Kolo Muani du côté de Francfort pour la rentrée 2022 est officialisée le 4 mars. Celui qui joue alors toujours pour Nantes s’apprête à découvrir un championnat où il voit « des joueurs qui s’épanouissent », comme il nous le confiait dans un entretien en octobre 2021. Une annonce faite moins de 48 heures après la victoire du FCN en demi-finales de Coupe face à Monaco (2-2, 4-2 TAB)… Et deux mois avant la victoire finale face à Nice (1-0), couronnant ainsi une épopée collective lors de laquelle il ne comptera finalement qu’un but et une passe décisive. Tout le contraire de cette édition de la Pokal où son talent se révèle dès le 1er tour, à Magdebourg (0-4), une rencontre qui est aussi sa première sous la tunique francfortoise. Entré à 20 minutes de la fin du match, le passeur décisif sur le dernier but des Aigles signé Lucas Alario (90e) dévoile un atout qui surprend en Allemagne et notamment Bastian Roth – aka Basti Red –, 40 ans et qui tient un podcast sur l’actualité du club : « On a tout de suite remarqué un profil particulier parce qu’il donnait plus de passes décisives qu’il ne marquait de buts », explique l’inconditionnel des Adler qui n’était à ce moment-là pas au bout de ses surprises.

« C’est le Thomas Müller français »

La suite de la compétition ? Un but chez les Stuttgarter Kickers au 2e tour (0-2), un doublé et une passe décisive face à Darmstadt en 8es de finale (4-2), un nouveau doublé contre l’Union Berlin en quarts de finale (2-0) et un penalty (qu’il a lui-même obtenu) et une passe décisive en demi-finales à Stuttgart (2-3). Bilan : 6 buts et 3 passes dé en 5 tours, ce qui fait de lui le meilleur buteur et le troisième meilleur passeur de la coupe. Impliqué sur 60% des buts de son équipe (9 sur 15), Kolo Muani est bien la clé de ce remarquable parcours, grâce notamment à son profil détonnant. « Ce n’est pas un attaquant classique au profil habituel. Tu ne peux pas le cerner, il est partout, sur l’aile, dans l’axe, il marque et donne des passes décisives. Quand tu es son adversaire, tu ne sais pas comment défendre, il peut tout faire. C’est le Thomas Müller français ! », s’exclame Bastian, subjugué par un attaquant qu’il compare déjà à l’élite du football allemand.

Un club majeur comme prochaine étape

Toute la saison, l’attaquant de 24 ans s’est chargé de montrer qu’il pouvait bien être un homme des grands soirs. Un point dont les plus féroces pouvaient douter après son échec face à Emiliano Martinez en finale de Coupe du monde. « On craignait un éventuel doute chez lui, mais ça ne l’a finalement pas touché. Il est revenu plus fort après le tournoi », sourit le fan allemand. Un revers dont il s’est servi pour accomplir une impressionnante saison, tant en coupe qu’en Bundesliga où son équipe a vécu des jours plus tranquilles en pointant finalement à la 7e place. À la fois deuxième meilleur buteur et second meilleur passeur de son championnat avec 15 marques et 11 passes, le Bondynois a d’ailleurs profité de cette première année hors de la France pour établir un record : celui du plus grand nombre de buts marqués en Bundesliga par un Français pour sa première pige, détenu jusqu’ici par Jean-Philippe Mateta. Pour compléter, avec une implication sur 26 des 58 réalisations de l’Eintracht (soit environ 45%), il est le seul Aigle depuis 2004-2005 à clôturer une année en étant le joueur le plus concerné sur les buts de son collectif en championnat. Symbole d’un grand accomplissement pour le numéro 9 qui fera certainement de nouveau ses valises cet été. « Le club est obligé de le vendre, puisqu’on n’est pas sûr de récupérer la même somme l’an prochain, nous n’avons pas énormément d’argent, donc on se doit de vendre, avoue le podcasteur. La destination que je lui souhaite ? Le Bayern ne serait pas la meilleure option pour nous parce qu’il ne mettrait pas énormément d’argent. J’aimerais bien la Premier League qui payera plus cher ou Paris parce qu’il y a aussi Mbappé avec qui il est en sélection. » Mais avant de s’en aller, RKM pourrait laisser un beau cadeau avec l’obtention d’une sixième Coupe d’Allemagne en cas de victoire face à Leipzig. Un rêve pour toute une ville. « On s’attend à de nombreux départs cet été, mais j’espère que ces gars-là se diront : “Allez, on le fait une dernière fois” », rêve Basti Red. Et pour le coup, celui qui a jusqu’ici montré la voie à ses partenaires connaît plutôt bien la recette des glorieux au revoir.

