À l'OL, Bradley Barcola pétille

Et si la meilleure recrue de l’OL de ce mercato d’hiver était déjà au club ? C’est un poncif un peu trop utilisé, mais force est de constater que Bradley Barcola s’est fait une place de choix depuis la fin de la Coupe du monde. Ce samedi à Troyes, le jeune attaquant lyonnais a ouvert le score et a permis à son équipe de voir la perspective de buter indéfiniment sur une défense bien repliée, comme contre Brest, Clermont et Strasbourg, s’éloigner. « Je l’attendais, ça faisait un moment. Ça fait beaucoup de bien », confie le Gone de 20 ans en zone mixte après son premier but en Ligue 1. Un soulagement pour lui, qui récompense un très bon mois de janvier de sa part, où il a enchaîné les titularisations, alors que Laurent Blanc ne le convoquait même pas (sauf contre Nice) avant le Mondial.

D’abord mis au placard

Le natif de Villeurbanne, qui arrivait à gratter des bouts de match sous Peter Bosz, doit alors retourner en réserve. « J’ai mis du temps à le connaître », concède son coach en conférence de presse après le succès face à l’ESTAC. C’est finalement lors des matchs de préparation qu’il engrange un peu de temps de jeu, marquant notamment face à Liverpool. Une fois la Coupe du monde finie, il profite de sa titularisation face à Metz en Coupe de France pour se faire remarquer, positivement. Englués face aux Messins, les Lyonnais voient Barcola ouvrir le score, comme ce samedi soir, et débloquer son compteur chez les professionnels. Alors que Karl Toko Ekambi, qui lui barre la route en équipe première, est envoyé à Rennes, le Rhodanien rentre dans le onze contre Chambéry en 16es de finale de Coupe de France et sert Alexandre Lacazette sur un plateau après un superbe numéro dans son couloir gauche.

43' GOOOOAAAALLLLLL ! Johan Lepenant récupère un ballon et centre pour Bradleeeeey Barcola qui reprend victorieusement ! Let's go 🔥🔴🔵#ESTACOL 0-1 pic.twitter.com/Qcfi9tie31 — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2023

Le match suivant, face à Ajaccio, c’est encore lui qui fait le boulot côté gauche et qui sert royalement Johann Lepenant, auteur de l’ouverture du score. Dès lors, Barcola, qui se présentait plutôt comme une solution temporaire en attendant des arrivées lors du mercato, a conquis Laurent Blanc. « Il exprime un peu de nonchalance parce qu’il est grand, détaille Lolo White. Mais quand il met le turbo, il va vite, il va très vite. Il va encore progresser parce qu’il est très jeune. Et il a une technique de dribbles qui est très intéressante. » Cette confiance octroyée par l’ancien sélectionneur des Bleus ravit le principal intéressé, après des débuts difficiles : « Ça fait plaisir. C’est vrai que c’était compliqué au début, quand le coach est arrivé. Je prends ce qu’il me donne et j’essaie de faire au mieux. »

Même son de cloche chez Alexandre Lacazette, chargé d’encadrer une ligne offensive juvénile. « Bradley monte en puissance. Match après match, il montre ses qualités et ça va lui faire du bien. C’est un joueur assez timide, donc ce premier but en Ligue 1 va lui permettre de respirer, d’être encore plus confiant et d’aider l’équipe », explique le capitaine lyonnais. Avec ses récentes performances, Barcola a peut-être pris quelques longueurs d’avance sur ses futurs concurrents : Amin Sarr et Jeffinho. « C’est de la bonne concurrence », affirme celui qui ne compte plus que 113 buts de retard sur Lacazette en championnat.