Aouar n’ira pas à Francfort 

Les Allemands n’ont pas voulu se faire aouar.

Auteur d’un seul but cette saison (et autant de passes décisives) Houssem Aouar n’est plus titulaire à l’Olympique lyonnais. En fin de contrat avec les Gones, le probable futur international algérien (24 ans) devrait selon toutes vraisemblances quitter les bords du Rhône au mois de juin. Annoncé un temps proche de l’Eintracht Francfort, le directeur sportif du septième de Bundesliga Markus Krösche a déclaré auprès de Kicker ce mercredi que « le deal ne se fera pas ».

Pourtant, le média allemand annonce en parallèle qu’Aouar aurait même passé des examens médicaux avec le club en prévision d’une potentielle signature. Mais le joueur aurait jouer la montre puis réclamer de nouvelles exigences financières, faisant perdre patience aux responsables de la direction sportive des Adler. « Nous devons sentir la conviction qu’un joueur veut absolument venir chez nous. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors nous disons non. Nous n’avons pas eu le sentiment qu’il était possible de trouver une solution », a ajouté le dirigeant allemand.

Houssem le vent récolte la tempête.

Après TFC-OL, Blanc pas satisfait de Cherki