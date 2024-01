Pronostic Wolverhampton Brentford : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Les Loups de Wolverhampton se défont des Bees de Brentford

À l’instar de ce Wolverhampton – Brentford, ce milieu de semaine en Angleterre est réservé pour jouer tous les « replays » de la FA Cup. Lors du 1er match entre ces 2 formations, Wolves et Bees s’étaient quittés sur un score de parité (1-1), mais à Brentford. Lors de ce match, le Loup Gomes avait été rapidement exclu dès la 9e minute. Malgré tout, ses coéquipiers sont parvenus à égaliser dans ce match par Doyle. Pour cette seconde manche, le coach O’Neill ne pourra pas compter sur son Brésilien, mais aussi sur son meilleur buteur Hwang Hee-chan parti rejoindre sa sélection. Néanmoins, Wolverhampton garde un effectif compétitif avec Cunha, Sarabia, Bellegarde, Semedo, Neto ou Kilman. En PL, les Loups sont calés dans le ventre mou du classement à la 11e place avec 12 points de plus que le 1er relégable. De plus, les partenaires de José Sa sont sur une excellente dynamique puisqu’ils ont fini l’année sur 3 succès. À domicile, Wolverhampton avait mal démarré avec 2 défaites de rang face à Brighton et Liverpool, mais a depuis redressé la barre avec 8 matchs sans la moindre défaite. Les Loups ont notamment remporté 4 de leurs 5 derniers matchs.

De son côté, Brentford avait connu deux années tranquilles depuis son retour dans l’élite. Ce nouvel exercice est nettement plus compliqué pour les partenaires de Mbeumo, qui occupent la 16e place de PL avec seulement 3 points de plus que Luton, premier relégable. En revanche, les Bees comptent un match en retard qui pourrait leur permettre de prendre leurs distances avec la zone de relégation. Les hommes de coach Frank ont difficilement fini l’année avec un bilan de 7 défaites pour une seule victoire. Pour ce déplacement, le coach danois déplore une cascade d’absences entre les suspensions de Mee et Toney, les blessures de Henry, Mbeumo, Hickey, Schade ou Ajer, et les départs en sélection de Wissa, Ghoddos ou Onyeka. La bonne nouvelle pour Brentford vient de la suspension de Toney qui prend fin cette semaine, il sera donc disponible pour la PL le week-end prochain. Sur une bonne dynamique, Wolverhampton devrait prendre le dessus sur une équipe de Brentford pas au mieux, et amputée de nombreux cadres.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

