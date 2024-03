Pronostic Bayern Lazio : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des Champions

100€ remboursés en Freebets sur Bayern – Lazio !

Un Bayern pas au mieux

Lors de l’intersaison, le Bayern était annoncé comme l’un des grands favoris de cette Ligue des Champions. En effet, la formation bavaroise avait certainement réalisé l’un des transferts de l’été en attirant Harry Kane. Le buteur anglais réalise une très belle saison d’un point de vue personnel, mais semble mal parti pour remporter un titre tant recherché depuis le début de sa carrière. En Bundesliga, le Bayern accuse 10 points de retard sur un Bayer Leverkusen qui ne faiblit pas tandis que ce mardi, la formation bavaroise joue son avenir en Coupe d’Europe. En effet, les partenaires de Kimmich ont perdu au stade Olympique de Rome lors du match aller face à la Lazio (1-0) et sont donc dans l’obligation de s’imposer pour espérer intégrer les quarts de finale. En cas de contre-performance, Tuchel pourrait être débarqué car les derniers résultats ne sont pas bons. Lors des 5 derniers matchs disputés, le Bayern ne s’est imposé qu’une seule fois contre Leipzig (2-1) dans les dernières secondes à l’Allianz Arena. Le week-end dernier, les Bavarois ont perdu de nouveaux points sur la pelouse de Fribourg (2-2).

La Lazio fait pire

Comme le Bayern Munich, la Lazio mise énormément sur cette Ligue des Champions. Dominée à l’aller, la formation romaine avait tout de même réussi à s’imposer sur un penalty de Ciro Immobile. L’international italien connait certainement l’un de ses exercices les plus difficiles depuis qu’il a rejoint la capitale italienne (6 buts en Serie A et 4 en C1). Avec ce court avantage, la Lazio s’attend à souffrir face à un Bayern solide à domicile. L’équipe dirigée par Sarri devra profiter des contres face à des Bavarois qui vont tenter de garder un maximum le ballon. En Serie A, les Biancocelesti ne sont pas au mieux et viennent de s’incliner contre la Fiorentina et le Milan AC. Face aux Rossoneri, les Laziale ont terminé la rencontre à 8 puisque Pellegrini, Marusic et Guendouzi ont été exclus. A la suite de cette défaite, la Lazio reste en 9e position avec 6 points de retard sur les places européennes. Ce qui est loin de sa 2e place de la saison passée.

Le Bayern sans Coman, Gnabry, ni Sané

Du côté allemand, on le savait, Coman et Gnabry sont blessés et ont été rejoints à l’infirmerie par Leroy Sané. Il restera quand même du beau monde devant, avec un quatuor offensif Tel-Müller-Muasiala-Kane annoncé. Expulsé au match aller, Upamecano est suspendu. Du côté de la Lazio, Patric et Rovella sont toujours forfait.

Les compositions probables pour Bayern – Lazio :

Bayern Munich : Neuer – Kimmich, De Ligt, Kim, Guerreiro – Pavlovic, Goretzka – Tel, Müller, Musiala – Kane.

Lazio Rome : Provedel – Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic – Guendouzi, Cataldi (ou Vecino), Alberto – Isaksen, Immobile, Anderson

Le Bayern renverse la Lazio

Devant une Allianz Arena des grands soirs, le Bayern devrait combler son retard pour décrocher sa qualification. En effet, malgré ses problèmes actuels, les Bavarois restent costauds dans leur stade, où ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs. Auteurs de 27 buts en championnat et 4 en Ligne des Champions, Harry Kane est logiquement attendu face à des Laziale clairement pas au niveau cette saison mis à part sur son match aller face au Bayern où en Coupe d’Italie (demi-finale à jouer).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

