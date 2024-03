Le Bayern Munich sort la Lazio et évite la mauvaise surprise

Après avoir perdu le match aller sur la plus courte des marges, le Bayern Munich a facilement renversé la Lazio à domicile pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions. Encore décisif, Harry Kane a signé un doublé et porté les Allemands face à des Italiens trop limités.

Bayern Munich 3-0 Lazio

Buts : Kane (39e et 66e) et Müller (45e+2)

Si certains en doutaient encore, l’autre affiche de Ligue des champions de ce mardi soir (à côté du Real Sociedad-Paris Saint-Germain) l’a rappelé : sur une confrontation aller-retour, l’opposition dure (au moins) 180 minutes. C’est ainsi que le Bayern Munich, après s’être incliné sur la plus courte des marges lors de la première manche, a renversé assez aisément la Lazio lors de la revanche : à domicile et grâce notamment à une nouvelle grosse performance de Harry Kane, le club allemand s’est qualifié pour les quarts de finale de C1 en éliminant logiquement des Italiens trop limités.

Une fin de première mi-temps décisive

Sous pression, le Bayern doit prendre le match à son compte pour refaire son retard au plus vite. Et si la première occasion est pour Mattéo Guendouzi, les Bavarois se procurent rapidement de nombreuses occasions en monopolisant le ballon : Leroy Sané frappe sans puissance, Jamal Musiala donne du boulot plus sérieux à Ivan Provedel, Raphaël Guerreiro est contré, Eric Dier foire son coup de casque… Puis, alors que Ciro Immobile vient de rater une énorme opportunité, Kane profite d’un tir allemand loupé pour ouvrir le score d’une tête plongeante. Moins de dix minutes plus tard, dans le temps additionnel de la première période, Thomas Müller trouve également la faille du crâne sur une reprise de volée de Dier. 2-0, la Lazio est renversée.

Most goals scored across all competitions in a single season by Harry Kane: ◎ 41 – 2017/18 ◎ 35 – 2016/17 ◎ 33 – 2020/21 ◎ 32 – 2022/23 ◉ 32 – 2023/24 He's already matched is tally from last season in 16 fewer games. 😅 pic.twitter.com/6I8UpJg81Q — Squawka (@Squawka) March 5, 2024

Dans le second acte, la Lazio ne parvient toujours pas à dissimuler son infériorité assez évidente. Supérieurs dans tous les domaines, même s’ils échappent à un penalty sur un contact entre Matthijs de Ligt et Immobile, les locaux se font encore dangereux par Guerreiro avant d’éteindre tout suspense restant en enfonçant le clou par l’inévitable Kane : de près, l’Anglais s’offre un doublé en étant au rebond d’une tentative de Sané repoussée par Provedel. La possession de balle toujours en sa faveur et Müller touchant le poteau, Munich n’a plus qu’à gérer pour valider sa présence au tour suivant. Non, sa saison n’est pas encore terminée. Celle des Romains, en revanche, passera par la Coupe d’Italie.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro (Davies, 78e) – Goretzka, Pavlović – Müller (Tel, 78e), Musiala (Gnabry, 90e+1), Sané (Laimer, 90e) – Kane. Entraîneur : Tuchel.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Vecino (Cataldi, 61e), Alberto (Kamada, 80e) – Anderson (Pedro, 76e), Immobile (Castellanos, 61e), Zaccagni (Isaksen, 61e). Entraîneur : Sarri.

