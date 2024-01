Tuchel au Barça ? Le Bayern met les choses au clair

Le Bayern la joue possessif.

Lors d’une rencontre avec un groupe de supporters ce dimanche, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée d’une potentielle aventure hispanique. « Partir à l’étranger me plairait à nouveau. L’Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d’après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j’ai vite l’impression que vous interagissez avec la personne. »

Des propos qui surviennent quelques heures à peine après que Xavi ait annoncé son départ du Barça en fin de saison. Il n’en fallait pas moins pour faire naître les premières rumeurs autour d’une arrivée du champion d’Europe 2021 en Catalogne. Le Bayern a rapidement calmé ces ardeurs via un communiqué froid et concis publié ce lundi. « Notre entraîneur Thomas Tuchel (…) a répondu aux questions générales des supporters sur l’Espagne en tant que pays de football. Il n’a jamais parlé de Xavi Hernández et de sa succession, comme cela a été prétendu à tort par la suite. Nous n’accepterons plus de telles déclarations non objectives, dirigées contre notre entraîneur et provenant toujours du même endroit. »

Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund: "Werden solche unsachlichen Aussagen nicht mehr akzeptieren" Zum Statement: https://t.co/xcdpzOUXQi 🔗 — FC Bayern München (@FCBayern) January 29, 2024

En sachant qu’il peut encore affronter le Bayern en Europe, le Barça ferait peut-être mieux d’éviter de chercher des noises aux Bavarois, juste par précaution.

