Tout part en couille au Bayern.

Giflé par le Bayer Leverkusen ce samedi (3-0), le Bayern Munich a désormais cinq points de retard sur le leader, et cette défaite pourrait être décisive dans la course au titre. Entré à l’heure de jeu, Thomas Müller a poussé un coup de gueule dès la fin de la rencontre. L’emblématique joueur bavarois a regretté la différence entre le visage affiché en match et celui à l’entraînement. « Ce qui m’a manqué ? Nous pouvons maintenant citer notre Oliver Kahn : En partie les couilles et cette liberté », a-t-il également imagé au micro de Sky Sports.

Müller fait référence à la déclaration d’Oliver Kahn, le 1er novembre 2003, après une défaite contre Schalke 04. « De couilles, nous avons besoin de couilles », avait balancé le gardien. Le numéro 25 n’a pas voulu incriminer Thomas Tuchel et sa tactique. Selon lui, le problème est autre part. « Nous devons tout simplement aussi nous en prendre aux joueurs. Aujourd’hui, nous n’étions tout simplement pas là, nous avons perdu 3-0 – et il y avait suffisamment de joueurs de niveau international sur le terrain. Il n’y a pas besoin de pointer l’entraîneur », a-t-il défendu.

Le Bayern peut toujours se faire prêter Hervé Renard.

Leverkusen humilie le Bayern et creuse l'écart en tête