La première colère de Thomas Tuchel au Bayern.

Après une première rêvée sur le banc du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund ce samedi en championnat (4-2), Thomas Tuchel a connu ce mardi soir sa première déconvenue. Après l’élimination à domicile en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg (1-2) à cause d’un penalty dans le temps additionnel, le technicien allemand a du mal à digérer le scénario. Au coup de sifflet final, Tuchel est revenu sur la main de Jamal Musiala (ayant provoqué ce fameux péno). L’ancien coach parisien était mécontent que son joueur se soit tourné au moment de contrer la frappe adverse. « De nos jours, tu ne peux plus sauter comme ça. Tu ne peux tout simplement pas faire ça, a-t-il regretté sur Sky Sport Allemagne. Tu prends un risque fou. Nous perdons avant deux duels de la tête dans les seize mètres, à la dernière minute. Là, tu dois mettre ton corps à l’intérieur, être plus stable, plus dur. » Thomas Muller, capitaine ce mardi soir, a, quant à lui, apporté son soutien à son coéquipier. « Jamal a besoin de réconfort. Une telle action peut vous faire réfléchir. Mais nous gagnons et perdons en tant qu’équipe. »

