Le Bayern et Müller désossent Dortmund

Bayern Munich 4-2 Borussia Dortmund

Buts : CSC Kubel (13e), Müller (17e, 23e) et Coman (50e) pour les Bavarois // Can (73e) et Malen (89e) pour le BvB

Invaincu depuis 2017 face à Dortmund dans son antre de l’Allianz Arena, le Bayern a affirmé sa suprématie ce samedi en survolant ce 133e Klassiker (4-2). Pour sa première sur le banc bavarois, Thomas Tuchel a réussi son baptême du feu en jouant un mauvais tour à son ex, qui va probablement voir son neuvième Meisterschale lui filer entre les doigts.

Boulette sauce Kobel

Le Bayern a logiquement mis le pied sur le ballon dès l’entame de la rencontre pour asseoir sa domination. C’est pourtant les Borussen qui vont se procurer la première situation. Un tacle salvateur de Matthijs De Ligt a empêché Marco Reus de jeter un coup de froid d’entrée (7e). Mais ce sont bien les Bavarois qui vont prendre les devants. Sur une transversale anodine de 60 mètres d’Upamecano, Kobel, mis sous pression par Sané, a totalement manqué sa sortie laissant le cuir terminer sa course au fond des filets (1-0, 13e).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 🤯🤯🤯 OHHHHHH LA TERRIBLE BOULETTE DE KOBEL ! 😭 Le gardien de Dortmund rate complètement sa sortie après une passe d'Upamecano ! 1-0 pour le Bayern ! https://t.co/wGvX6DBEOG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2023

Après cet énorme coup de massue, les hommes de Thomas Tuchel vont enfoncer le clou. Sur un corner de Kimmich, Thomas Müller a profité d’une déviation de De Ligt pour tromper du tibia le malheureux Kobel (2-0, 17e). Dans la foulée, l’international allemand a bien suivi le tir repoussé de Sané pour inscrire un doublé et mettre K.O le BvB, auteur d’un début de rencontre exécrable (3-0, 23e). D’abord étouffants, les Bavarois ont gentiment laissé la possession à Dortmund, leur victime préférée, histoire de souffler un peu. Malgré de nouvelles tentatives de Choupo-Moting (40e) et Coman (41e), le score en restera là en première période.

Coman a participé à la fête

Au retour des vestiaires, le cauchemar a continué pour le BvB. Côté gauche, Sané a semé la zizanie dans la défense adverse avant de trouver Coman, au second poteau, qui n’a plus qu’à tromper Kobel d’un plat du pied gauche (4-0, 50e). Signe d’une confiance extrême de la part des Bavarois, Choupo-Moting a claqué une magnifique retournée acrobatique avant d’être finalement signalé hors-jeu (59e). Totalement asphyxié, Dortmund va bénéficier d’un pénalty pour une faute de Gnabry sur Bellingham. En tirant fort à gauche, Can a sauvé l’honneur en trompant Sommer (4-1, 72e). Si il n’y avait plus aucun suspense dans cette rencontre, Malen a mis du baume au coeur aux supporters du BvB en marquant un pion suite à un bel une-deux avec Guerreiro (4-2, 89e). Avec cette éclatante victoire, le Bayern Munich prend deux points d’avance sur son adversaire du jour, qui perd sa place de leader. Maîtres de leur destin, les hommes de Thomas Tuchel se rapprochent grandement d’un 11e Meisterschale consécutif.

Bayern (4-2-3-1) : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies (Cancello, 79e) – Kimmich, Goretzka (Gravenberch, 85e) – Coman (Musiala, 79e), Müller (Gnabry, 68e), Sané – Choupo-Moting (Mané, 68e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Dortmund (4-3-3) : Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck (Hummels, 43e), Ryerson (Özcan, 46e) – Bellingham, Can, Guerreiro – Brandt (Malen, 46e), Haller (Moukoko, 60e) Reus (Dahoud, 60e). Entraîneur : Edin Terzic.

