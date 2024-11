Pronostic Dortmund Sturm Graz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Guirassy porte Dortmund contre le Sturm Graz

Auteur d’un exercice moyen en championnat l’an passé, le Borussia Dortmund avait surpris tout son monde en se hissant en finale de la Ligue des Champions. Cet été, le BVB a opéré à de nombreux changements avec le départ de cadres comme Reus, Haller ou Hümmels et celui du coach Terzic. Le technicien croate a été remplacé par Nuri Sahin qui voit ses hommes balbutier leur football en Bundesliga. En effet, Dortmund a notamment subi trois revers en déplacement sur les pelouses de Stuttgart, de l’Union Berlin et d’Augsbourg qui permettent au Bayern de compter 7 points d’avance dans la course au titre. A domicile, les Marsupiaux sont en revanche très performants et l’ont démontré le week-end dernier contre Leipzig. Mené au score, le Borussia trouvé les ressources pour s’imposer face à l’un des candidats au titre (2-1). Sur la scène européenne, Dortmund avait débuté pied au plancher en prenant largement le dessus sur le Club Bruges (0-3) et contre le Celtic (7-1). Sur cette lancée, les Allemands ont réalisé 45 bonnes premières minutes au Bernabeu face au Real Madrid avant de complétement craquer face à la furia madrilène (5-2). Ce mardi, Dortmund affronte un adversaire largement dans ses cordes qui devrait lui permettre de repartir de l’avant.

En face, le Sturm Graz a mis fin l’an passé à la domination de Salzbourg en Autriche. Qualifié pour cette Ligue des Champions, le club autrichien connaît une entame difficile avec 3 revers en autant de journées. Battu à Brest (1-2), le Sturm Graz a ensuite subi deux revers à domicile face au Club Bruges (1-0) et contre le Sporting Lisbonne (0-2). Plutôt épargné par le tirage au sort jusque-là, la formation autrichienne affronte ce mardi son 1er gros morceau. Sur le plan national, le club de Graz est champion en titre a déjà pris les commandes avec 3 points de plus que SK Rapid, contre lequel il a signé un nul le week-end dernier (1-1). A domicile, le Borussia Dortmund ne devrait pas connaître de problème pour se défaire du Sturm Graz et il compte pour cela sur son buteur Guirassy, encore buteur ce week-end (5 buts en championnat et déjà 3 en C1 en 3 matchs).

