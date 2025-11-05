Erling Haaland se félicite d'une stat folle et se proclame fan de Rayan Cherki

Jouer avec les lignes.

Erling Haaland va-t-il encore porter Manchester City en Ligue des champions ? La bande à Pep Guardiola a rendez-vous avec le Borussia Dortmund et le Norvégien s’est pointé en conférence de presse avant de faire son boulot sur le terrain.

Des poutous à Cherki

Il a notamment pu parler d’une stat : depuis son arrivée à Manchester City, l’attaquant n’a été signalé en position de hors-jeu qu’à… 18 reprises. Oui, oui, 18 fois en un peu plus de trois ans pour un buteur qui aime occuper la surface. Pour se rendre compte de la folie, Kylian Mbappé en avait cumulé 8 en 90 minutes seulement lors de la défaite cinglante contre le Barça l’année dernière.

A funny stat of the day Haaland has ONLY been offside 18 TIMES in his career and 0 TIMES this season. Let that sink in pic.twitter.com/0vLsdReTGH — NickRM (@NickRMC7) November 2, 2025

« Depuis que je suis à City, j’ai été hors-jeu 18 fois. Dix-huit fois en trois ans et demi, c’est pas mal, non ? Ça fait partie de mon jeu, affirme Haaland. Je déteste être hors-jeu. La VAR m’a encore plus aidé parce que tu as la décision tout de suite, c’est aussi simple que ça. C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis que j’avais 13 ans à Bryne. »

Haaland a aussi fait l’éloge de son nouveau partenaire de jeu préféré, Rayan Cherki, qui lui a vite fait oublier son ancien complice belge : « Cherki a ce petit truc, un peu comme Kevin [De Bruyne] : il peut passer la balle à n’importe qui, à n’importe quel endroit du terrain. Avec lui, c’est simple de jouer. »

Tout le monde aime Rayan Cherki.

