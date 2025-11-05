S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Erling Haaland se félicite d'une stat folle et se proclame fan de Rayan Cherki

SF
Erling Haaland se félicite d'une stat folle et se proclame fan de Rayan Cherki

Jouer avec les lignes.

Erling Haaland va-t-il encore porter Manchester City en Ligue des champions ? La bande à Pep Guardiola a rendez-vous avec le Borussia Dortmund et le Norvégien s’est pointé en conférence de presse avant de faire son boulot sur le terrain.

Des poutous à Cherki

Il a notamment pu parler d’une stat : depuis son arrivée à Manchester City, l’attaquant n’a été signalé en position de hors-jeu qu’à… 18 reprises. Oui, oui, 18 fois en un peu plus de trois ans pour un buteur qui aime occuper la surface. Pour se rendre compte de la folie, Kylian Mbappé en avait cumulé 8 en 90 minutes seulement lors de la défaite cinglante contre le Barça l’année dernière.

« Depuis que je suis à City, j’ai été hors-jeu 18 fois. Dix-huit fois en trois ans et demi, c’est pas mal, non ? Ça fait partie de mon jeu, affirme Haaland. Je déteste être hors-jeu. La VAR m’a encore plus aidé parce que tu as la décision tout de suite, c’est aussi simple que ça. C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis que j’avais 13 ans à Bryne. »

Haaland a aussi fait l’éloge de son nouveau partenaire de jeu préféré, Rayan Cherki, qui lui a vite fait oublier son ancien complice belge : « Cherki a ce petit truc, un peu comme Kevin [De Bruyne] : il peut passer la balle à n’importe qui, à n’importe quel endroit du terrain. Avec lui, c’est simple de jouer. »

Tout le monde aime Rayan Cherki.

Rayan Cherki : plus léger donc plus fort ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
19

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!