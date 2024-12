Pierre Labat, formateur de Zinédine Zidane, est mort

« Pierrot, c’était bieng. »

Surnommé affectueusement « Pierrot », Pierre Labat s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 88 ans. Ancien défenseur latéral des Girondins de Bordeaux, il était surtout réputé pour son rôle de responsable adjoint du centre de formation du club au scapulaire, en témoigne son importance dans l’éclosion au plus haut niveau des champions du monde français Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry.

La famille Marine et Blanc en deuil. Pierrot Labat nous a quittés. Éducateur, adjoint du centre de formation, entraîneur des gardiens, observateur des pros, puis entraîneur adjoint… il a marqué l’histoire des girondins par sa passion et son dévouement. Pierrot a contribué à… pic.twitter.com/uiWNM2E0Da — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 22, 2024

Éphémère membre du staff d’Élie Baup au début des années 2000, la mémoire du formateur a été chaudement saluée par les Girondins : « Éducateur, adjoint du centre de formation, entraîneur des gardiens, observateur des pros, puis entraîneur adjoint, il a marqué l’histoire des Girondins par sa passion et son dévouement. Pierrot a contribué à l’épanouissement des plus grands joueurs de l’histoire du club et restera dans le cœur de tous. Merci pour tout, Pierrot. Repose en paix », a tenu à rendre hommage le club bordelais par le biais d’un communiqué officiel.

Au revoir Labat.

Coupe de France : où est le cool dans ces 32es ?