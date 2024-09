Bordeaux : Gérard Lopez s’adresse aux supporters dans une lettre ouverte

Mieux vaut tard que jamais.

Alors que les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à entrer en lice dans leur championnat de National 2 ce samedi après-midi, le président du club Gérard Lopez est enfin sorti du silence, par le biais d’une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois revient sur le terrible été vécu par le FCGB, rétrogradé administrativement au quatrième échelon national. « Je vous adresse cette lettre pour vous expliquer clairement la situation et notre projet, en assumant également les erreurs que j’ai pu commettre, affirme-t-il au début de cette très longue missive. J’ai analysé attentivement la situation et je considère que j’aurais dû m’investir davantage au niveau local. […] J’aurais également dû intervenir de manière plus agressive, et disons-le de manière plus autoritaire, sur le volet sportif, comme je l’avais d’ailleurs fait auparavant, et avec succès. »

LETTRE OUVERTE DE GERARD LOPEZ Chères supportrices, Chers supporters, Chers partenaires, employés et vous tous amoureux du club, Je viens vers vous après quelques semaines sans prise de parole qui s’explique tout d’abord par le fait que nous avons dû nous concentrer pleinement… pic.twitter.com/bkWysdrQzT — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2024

Après être revenu sur le déroulé des événements ayant entraîné cette situation, Gérard Lopez annonce également les arrivées d’Arnaud De Carli et Guy Cotret au sein de la direction du club, ainsi que de plusieurs nouveaux investisseurs. « J’espère donc que nous pourrons reconstruire très rapidement, tous ensemble, ce club et je suis persuadé qu’après les écueils, nous saurons faire de ce projet notre projet commun », conclut-il.

Comment ne pas y croire ?

