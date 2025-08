Wissam Ben Yedder tout proche de rebondir en Turquie

Turquie, terre d’accueil.

Après une escale express en Iran, Wissam Ben Yedder pourrait poser ses valises en Turquie. Libre depuis la fin de son bail avec le Sepahan SC, l’attaquant français de 35 ans discute actuellement avec l’Amedspor, pensionnaire de D2 turque, selon Estadio Deportivo. Le deal semble en bonne voie, même si les dirigeants turcs prennent le temps de vérifier tous les éléments autour du joueur, notamment sur le plan judiciaire. Et y a du boulot.

Wissam Ben Yedder’in Amedspor’a transferiyle ilgili süreç olumlu yönde ilerliyor. Hukuki riskin kalmaması halinde transfer kısa sürede sonuçlanabilir. 🗣️ @diljenn pic.twitter.com/jCjCIgHOd1 — AmedsporXpress (@AmedsporXpress) July 25, 2025

Davantage au tribunal que sur les terrains

Pour l’ancien Monégasque, l’aventure ne se joue plus sur les terrains depuis de longs mois maintenant. Condamné en novembre 2024 à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle, l’international français a de nouveau été convoqué par la justice en mai dernier pour violences psychologiques envers son ex-compagne — huit mois de prison avec sursis ont été requis, et une décision est attendue en septembre. Une troisième affaire, cette fois pour viol, pourrait également aboutir à un procès, le parquet de Nice s’étant positionné en ce sens.

D’un point de vue sportif, son passage à Sepahan n’aura été qu’un court épisode avec six matchs, un but, et un départ sans prolongation. L’Amedspor pourrait donc être la prochaine étape, à condition que tout soit en règle.

