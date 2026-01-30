S’abonner au mag
Daniel Riolo relaxé dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps

Daniel Riolo relaxé dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps

Tout ça pour ça. Poursuivi en justice par Didier Deschamps pour diffamation, Daniel Riolo a été relaxé. Le sélectionneur des Bleus avait déposé plainte en 2023 après des propos, selon son avocate Isabelle Wekstein, le qualifiant de « manipulateur » concernant sa prolongation de contrat à la tête de l’équipe de France mais aussi de « menteur » quant aux raisons évoquées pour justifier l’absence de Karim Benzema lors du Mondial 2022.

Et ça, ça ne passe pas pour l’ancien entraîneur de l’OM. Le procès, lors duquel les deux hommes étaient présents, s’était d’ailleurs déroulé dans un cadre très tendu, comme le rapporte Le Parisien

Après le verdict rendu ce vendredi, le journaliste de RMC n’a pas caché son soulagement sur X, racontant avoir eu peu d’être « emporté par la rivalité PSG OM » après les derniers mots du procureur.

La Desch va pouvoir se concentrer sur la Coupe du monde, c’est une belle nouvelle.

