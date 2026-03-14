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  • Lorient-Lens (2-1)

Lens manque l'occasion de virer en tête

TB
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Lens manque l'occasion de virer en tête

Lorient 2-1 Lens

Buts : Dieng (18e) et Tosin (65e) pour les Merlus // Edouard (49e) pour les Sang et Or

Occasion gâchée. Plus fort de bout en bout mais moins efficace, Lens a cédé sur la pelouse de Lorient (2-1) et manque l’opportunité de récupérer la première place du championnat. Après Rennes, Lyon ou encore Monaco, les Merlus font tomber un nouveau gros poisson de Ligue 1 dans leur antre.

Des Lensois qui se tirent immédiatement une balle dans le pied en se trouant sur corner, pourtant une de leurs grandes forces. Bamba Dieng ne laisse pas filer l’opportunité de tromper Robin Risser, pas impérial, en deux temps (1-0, 18e). Le Moustoir apprécie, mais s’inquiète bien vite en voyant son équipe subir de plus en plus au fil des minutes. Florian Thauvin et Adrien Thomasson multiplient les initiatives, et Yvon Mvogo les parades sur sa ligne et les sorties qui soulagent. Parfois à la limite, comme lorsqu’il percute le visage de Matthieu Udol, mais le contact n’est pas jugé suffisant par M. Leonard pour accorder un penalty.

Tosin, une entrée détonnante

Largement dominateurs, les Sang et Or sont enfin récompensés dès le retour des vestiaires sur une frappe limpide d’Odsonne Edouard (1-1, 49e). Une égalisation qui fait immédiatement basculer le rapport de force : combien de temps Lorient va-t-il bien pouvoir tenir ? Impuissants pendant de longues minutes, les Merlus ont pourtant encore un tour dans leur sac. Tout juste entré en jeu, Aiyegun Tosin remet son équipe devant avec réussite, ratant d’abord sa reprise à bout portant avant de profiter du plongeon de Risser pour marquer tranquillement (2-1, 65e). Malgré une domination constante jusqu’au bout et quelques nouvelles situations – à l’image d’une volée manquée par Edouard – Lens ne reviendra pas. Les Sang et Or restent un petit point derrière le PSG, qui conservent son fauteuil de leader sans jouer.

Soirée de fête sur les Champs !

Un ancien de la maison de retour à Lens cet été ?

TB

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