Mike Maignan rend hommage à Paulo Fonseca

Respect entre anciens Dogues.

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre face à la Juventus en demi-finale de Supercoupe d’Italie (20h), Mike Maignan (29 ans) est revenu sur l’éviction de Paulo Fonseca il y a quelques jours, remplacé sur le banc rossonero par Sérgio Conceição. Si « changer d’entraîneur n’est jamais simple » selon lui, le portier français a tenu à rendre hommage à son désormais ex-entraineur : « Je tiens à saluer chaleureusement Paulo Fonseca. Bien sûr, c’est un homme formidable et nous avons beaucoup de respect pour lui. »

La nécessité d’une adaptation rapide

Amené à évoquer la mauvaise passe actuelle du club milanais, MM16 est apparu déterminé à inverser la tendance, et vite : « Nous sommes concentrés et attentifs à ce que l’entraîneur et le nouveau staff nous demandent de faire le plus rapidement possible. Nous sommes les premiers déçus, pour l’instant nous devons agir et faire. Demain, c’est une demi-finale, un match très important pour le club et pour nous, nous devons exploiter ce moment à 100%, car le bon moment c’est demain. »

Conceição père devra surtout surveiller de près Conceição fils à la réunion de famille demain soir.

