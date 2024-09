Guy Stéphan : « Je mesure la chance qui a été la mienne d’entraîner Antoine Griezmann pendant dix ans »

Une page qui se tourne.

Quelques heures après l’annonce surprise de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, les hommages affluent, et Guy Stéphan, compagnon de route de Didier Deschamps dans l’aventure bleue, a lui aussi souhaité avoir quelques mots pour l’attaquant français, recueillis par L’Équipe. « Antoine m’a envoyé un très beau message. Un message qui m’a beaucoup ému. Je sais que Didier a également été très touché par ce qu’Antoine a pu lui dire ces derniers jours. Si nos chemins se séparent, notre respect réciproque et l’affection que nous nous portons demeurent très forts. Je mesure la chance qui a été la mienne de l’entraîner. C’est une grande fierté. Travailler pendant dix années avec un joueur, surtout d’un tel niveau, c’est rare et cela suppose de solides liens de confiance », a-t-il déclaré, avant d’ouvrir la boîte à souvenirs.

« Je revois Antoine arriver dans le groupe au printemps 2014, lors du dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Il jouait alors à la Real Sociedad, mais son talent assez singulier avait sauté aux yeux de Didier depuis plusieurs mois déjà. Au Brésil, Antoine a apporté sa fraîcheur, son enthousiasme, sa spontanéité. Puis, à partir de l’Euro 2016, il s’est imposé comme notre leader offensif avec l’influence que l’on sait, s’est remémoré Stéphan. Antoine, c’est un talent au service du collectif, un joueur généreux dans l’effort. Sa bonne humeur, son sourire, sa solidarité ont beaucoup compté. Antoine, c’est aussi un guerrier sur le terrain. Un gagneur. C’est un excellent exemple pour la génération appelée à succéder à la sienne. »

Les mots justes, comme souvent avec Guy Stéphan.

Les Bleus du futsal dans le dernier carré !