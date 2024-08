De Gea va signer à la Fiorentina

Ce n’est pas un, mais De Gea qui s’apprête à débarquer en Serie A.

En fin de contrat avec Manchester United à l’été 2023, David De Gea avait quitté son poste de gardien titulaire des Red Devils au profit d’André Onana. Depuis juillet 2023, l’international espagnol (45 sélections) cherchait un nouveau point de chute pour refouler une pelouse. Et après une année sans club, la période de vache maigre semble avoir pris fin. Selon les informations parues sur X de Fabrizio Romano, le portier de serait sur le point de rejoindre la Fiorentina.

🚨🟣 David de Gea to Fiorentina, here we go! Verbal agreement in place for former #MUFC goalkeeper.

Contract until June 2025 plus option for one more season. Travel & medical booked.

Deal done by Spanish agents Jose Lorenzo, Jose Carlos and Italian intermediaries GG11 Agency. pic.twitter.com/8STEVxuNke

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024