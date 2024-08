Un nouveau gardien pour l'OM

Le grand saut De Lange.

Après le départ de Pau Lopez et la blessure de Ruben Blanco, l’OM était à la recherche d’un nouveau gardien de but. Si un accord avec l’argentin Geronimo Rulli, futur gardien titulaire, a été trouvé, les Marseillais viennent tout juste d’officialiser sa doublure. Il s’agit de Jeffrey de Lange, dernier rempart néerlandais de 26 ans, qui débarque en provenance des Go Ahead Eagles (Eredivisie).

Le grand gaillard de 1,90 m a fait toutes ses classes du côté des Pays-Bas. Formé à l’Ajax Amsterdam, où il a évolué dans toutes les catégories jeunes jusqu’en 2017, la nouvelle doublure phocéenne a ensuite atterri chez les espoirs du FC Twente, avant de connaître la première division néerlandaise avec l’équipe sénior. À 26 ans, il débarque sur la Canebière pour deux millions de briques.

Et une belle place sur le banc.

