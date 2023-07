James Harden veut s’inspirer de Lionel Messi pour Houston

Vrai reconnaît vrai.

Reléguée au second plan des meilleures destinations de préretraite par l’Arabie saoudite, la MLS espère repartir de l’avant grâce au coup de projecteur qu’apporte Lionel Messi. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain s’éclate outre-Atlantique et devrait être la figure de proue du projet américain 2.0. Dans un pays où le « soccer » n’est pas roi, l’Argentin inspire tout de même.

C’est notamment le cas de James Harden, joueur phare de NBA. Aujourd’hui à Philadelphie, il a longtemps porté les couleurs des Houston Rockets. Lors de ses années dans le Texas, il est devenu actionnaire du Houston Dynamo FC et ne cache pas l’influence du nouvel arrivant en MSL. « Nous allons essayer de trouver quelqu’un pour venir à Houston. Nous savons tous à quel point Messi est incroyable, il est à Miami, et cela correspond à son environnement. Nous avons besoin de quelqu’un pour venir à Houston », a-t-il expliqué à USA Today Sports.

Du haut de son mètre 70, Messi peut-il s’essayer au basket pour rendre la pareille ?

Lionel Messi se régale avec l'Inter Miami