Lionel Messi se régale avec l’Inter Miami

Comme il a l’air heureux à Miami.

Après avoir inscrit un joli coup franc face à Cruz Azul lors de ses débuts avec l’Inter Miami, dans les minutes suivant son entrée en jeu, Lionel Messi s’est offert un doublé et une passe décisive pour sa première titularisation, contre Atlanta United. En Leagues Cup – ce mini-tournoi estival rassemblant toutes les équipes de l’élite mexicaines et américano-canadiennes de la MLS – les Floridiens se sont en effet imposés (4-0), avec un récital de l’Argentin, venu ouvrir le score en deux temps, sur un service en profondeur de Sergio Busquets, avant de faire le break en concluant la passe en retrait de Robert Taylor. Auteur lui aussi d’un doublé, Taylor aura la joie de recevoir une offrande de la Pulga pour sa deuxième réalisation.

Messi a reçu une ovation du public à sa sortie, un quart d’heure avant la fin du match. « Il s’est libéré d’un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d’aborder les matches. Leo est libéré et nous pouvons nous attendre à d’autres performances de ce type », a confié son entraîneur Tata Martino.

A joy to watch—unless you're a defender.

Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf

— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023