Leo Messi offre la victoire à l’Inter Miami pour ses débuts contre Cruz Azul

Alerte GOAT !

A guichets fermés, le Drive Pink Stadium a assisté aux grands débuts en rose de Lionel Messi, en Leagues Cup, contre Cruz Azul (2-1). Remplaçant au coup d’envoi, l’Argentin a échangé un gros câlin avec LeBron James et célébré l’ouverture du score de son coéquipier Robert Taylor, d’une belle frappe du droit (1-0, 44e). Entré en même temps que Sergio Busquets, à la 54e minute, à la place de Benjamin Cremaschi, Messi a immédiatement récupéré le brassard de capitaine des mains de DeAndre Yedlin.

Les Hérons ont concédé l’égalisation, signée Uriel Antuna (1-1, 65e), mais leur nouveau numéro 10 a réussi à se mettre en évidence. Il a d’abord offert sur un plateau le but du 2-1 à Martinez, avant d’être rattrapé par le hors-jeu (87e). Il n’a en revanche laissé aucune chance à personne en téléguidant un coup franc dans les filets au bout du temps additionnel (2-1, 90e+4).

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

