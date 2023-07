Pronostic Houston Dynamo Sporting Kansas City : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Le Dynamo Houston à plein régime face à Kansas City

La course pour les play-off bat son plein dans la Conférence Ouest, où seuls le Los Angeles Galaxy et Colorado semblent distancés. Pour le reste, de Portland (12e) à Houston (7e), 6 formations sont séparées par seulement 3 points. Actuellement, le Dynamo est en position de se qualifier pour disputer directement les 8es de finale, mais fait face à une rude concurrence. Ce dimanche, Houston a la possibilité de prendre ses distances avec un adversaire direct, Kansas City. Pour cela, la franchise texane va devoir réagir, car elle reste sur 2 revers consécutifs face à Austin (3-0) et Seattle (1-0). Avant cela, les hommes d’Olsen avaient aligné 4 victoires face à Chicago, Los Angeles FC (à 2 reprises) et San José. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme l’excellent Hector Herrera, le Marocain Bassi ou le Nigérian Ibrahim. Expulsé contre Seattle, le latéral Micael sera absent pour cette rencontre.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Kansas City a une superbe opportunité de se replacer parmi les équipes qualifiées pour les play-off. Actuellement en 10e position, le Sporting compte un point de retard sur Vancouver, barragiste. Le week-end dernier, les hommes de Vermes ont justement affronté la franchise canadienne pour un large succès (3-0) avec notamment une réalisation du Français Rémi Walter. En déplacement, Kansas City n’est pas au mieux avec un seul succès obtenu lors des 12 derniers matchs loin de ses bases. Outre Walter, le Sporting peut compter sur son attaquant mexicain Pulido, sur le Hongrois Salloi ou l’Allemand Leibold. Devant son public, le Dynamo devrait passer la vitesse supérieure face à Kansas City et creuser un écart avec un adversaire direct.

► Le pari « victoire Houston » est coté à 2,05 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 205€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,59 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 159€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Bassi buteur » est coté à 2,75 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 275€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Houston – Kansas City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Houston – Kansas City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

De guerre Blas