Pronostic Pau Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Saint-Étienne se relance à Pau

Pau a réalisé 6 bons mois pour finir l’année 2023 parmi les barragistes à la montée en Ligue 1. Le club béarnais est conscient qu’il a une meute lâchée à ses trousses, puisque 6 formations sont à 2 unités ou moins des hommes d’Usaï. Tenu en échec pour ses deux derniers matchs en 2023, Pau s’est incliné lors de son 1er match en 2024 face à Rodez, revenu à 1 point des Palois. Victorieux à Geoffroy-Guichard à l’aller (2-1), Pau espère pouvoir rééditer cette performance pour conserver sa place dans le top 5. Pour cela, Usai compte sur Saivet, Boutaib, Beusnard ou Sylla.

En face, l’ASSE faisait évidemment partie des candidats à la montée lors de l’intersaison. Après avoir connu une belle série de résultats, les Verts ont eu un trou d’air en fin d’année qui a poussé les dirigeants à se séparer de Batlles. Pour tenter de relancer le club, Saint-Étienne a misé sur Dall’Oglio. L’ancien coach de Montpellier est invaincu depuis son arrivée avec un succès sur Bastia (3-2) et un nul contre Laval (0-0). Face aux Mayennais qui ont ensuite sorti Nantes en Coupe de France, les Stéphanois ont souffert et montrent qu’ils ne sont pas encore guéris. Lors de cette période des transferts, le club du Forez a décidé de se dégager des salaires importants avec les départs de Charbonnier et Lobry et celui probable de Monconduit. Dans le sens opposé, Sainté s’est attaché les services de Maçon, Cardona et du jeune Mbuku. Si Saint-Étienne veut se replacer dans le haut du tableau, il doit absolument s’imposer dans le Béarn. Comme à l’aller, des buts des deux côtés sont attendus.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pau renverse Saint-Étienne