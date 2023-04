250€ à gagner avec Manchester City & PSG – Lens

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus Winamax

Notre combiné du week-end

PSG – Lens :

Que Galtier reste ou non l’entraîneur du PSG, le club parisien aura connu une semaine très agitée. Après sa petite victoire à Nice (0-2) pas forcément méritée, le PSG a vu son entraîneur s’emporter contre une banderole injurieuse, puis être accusé de racisme. Quid des joueurs franciliens samedi ? On peut s’attendre à un match sérieux de leur part, car le titre en Ligue 1 est en jeu, mais difficile d’imaginer un grand Paris, que l’on ne voit d’ailleurs plus vraiment dans cette fin de saison. En face, Lens va sans doute essayer de tenir un maximum derrière et jouer des contres à fond. Entre la meilleure défense du championnat (Lens) et la 3e (Paris), on pourrait voir moins de 4 buts ce samedi soir, comme lors des 5 derniers matchs du PSG.

Manchester City – Leicester :

Vainqueur du Bayern 3-0 à l’Etihad mardi, Manchester City a un pied et demi en demi-finales de Ligue des champions, un trophée qu’elle n’a encore jamais gagné. Également encore en lice en FA Cup, le club mancunien n’a pas dit son dernier mot quant à la Premier League, puisqu’il est revenu à 6 points d’Arsenal le week-end dernier (avec 1 match en retard à jouer). Samedi dernier, l’équipe entraînée par Pep Guardiola n’a pas fait dans la dentelle à Southampton (1-4) et reste sur 9 victoires consécutives toutes compétitions confondues. En face, Leicester est tout simplement la lanterne rouge du championnat anglais. Défaits sur leurs 3 derniers matchs, les Foxes devraient être logiquement battus sur la pelouse de Man City.

Si vous misez par exemple sur la victoire de Manchester et le pari « Moins de 3,5 buts PSG – Lens » dans un pari combiné, la cote atteindra :

1,75 chez Winamaxqui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner 250€ (350€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic PSG Lens : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 (100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat) !