Sky Sports obligé de s’excuser après le dérapage de ses commentateurs

Lors de la rencontre entre Aston Villa et Everton (4-0) ce week-end, l’entraîneur des Toffees Sean Dyche portait un brassard noir en hommage à Michael Jones, supporter d’Everton décédé à l’âge de 26 ans, au début du mois, alors qu’il travaillait à la construction du nouveau stade du club. Durant le match, les deux commentateurs de Sky Sports Andy Hinchcliffe (ancien défenseur international anglais) et Bill Leslie ont jugé bon de se moquer de ce brassard en comparant Dyche à un « croupier » de casino. Un dérapage qui n’est pas passé inaperçu, à tel point que la chaîne a dû présenter ses excuses.

« Les commentaires faits pendant le match Aston Villa-Everton étaient insensibles et regrettables, a expliqué le média dans des propos rapportés par The Athletic. Nous avons parlé à toutes les personnes impliquées dans la couverture du match, y compris les deux commentateurs, et leur avons rappelé leurs responsabilités et la nécessité de faire preuve de prudence et de sensibilité. Nous nous excusons pour la peine ou la détresse causées par ces commentaires. »

Forever in our hearts 💙 pic.twitter.com/0UViVjgmi8 — Everton (@Everton) August 20, 2023

Ils tourneront sept fois leur langue dans leur bouche, la prochaine fois.