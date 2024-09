Pronostic Serbie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Espagne assume son statut en Serbie

La Serbie est une nation qui regorge de talents individuels mais qui souffre dans l’expression collective. Le dernier Euro en fut le parfait exemple, puisque les Serbes ont été sortis dès la phase de poules. Battue par l’Angleterre, la Serbie a ensuite été tenue en échec par la Slovénie et le Danemark. La légende Dragan Stojković a cependant conservé sa place à la tête de la sélection. L’ancien meneur de l’Olympique de Marseille devra déjà composer avec les retraites internationales de Duricic et surtout celle de Dušan Tadić qui était en froid avec son sélectionneur. De plus, pour ce rassemblement, Stojković est privé de plusieurs cadres comme Mitrović, Vlahović, Milinković-Savić ou Gudelj. Le sélectionneur serbe a opéré à un rajeunissement du groupe puisque seul le portier Jovanović a plus de 30 ans. Pavlović, Lukić, Grujić et Jović seront les joueurs à suivre.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Depuis que de la Fuente s’est posé sur son banc, l’Espagne reste sur deux très belles années au cours desquelles elle a remporté la Ligue des nations et surtout le dernier championnat d’Europe. Séduisante, la Roja a réalisé un parcours parfait en remportant tous ses matchs, dominant successivement la Croatie, l’Italie, l’Albanie, la Géorgie, l’Allemagne, la France et l’Angleterre. Lors de ce tournoi, les jeunes Yamal et Williams se sont illustrés et symbolisent le renouveau espagnol. En ce mois de septembre, Luis de la Fuente pourra compter sur les deux hommes mais sera privé de quelques champions d’Europe puisque Simon, Merino, Baena, Lopez, Navas et Morata ne sont pas de ce rassemblement. Le technicien espagnol s’appuiera sans doute sur ses relais que sont Carvajal, Rodri ou le Parisien Ruiz, auteur d’un excellent Euro. Comme lors du dernier championnat d’Europe, la charnière sera a priori composée de la paire Le Normand – Laporte. Face à une Serbie décimée, l’Espagne devrait s’imposer pour sa première sortie après son titre. Décisif sur chacun des matchs du Barça depuis le début de saison, Lamine Yamal pourrait trouver le chemin des filets.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,54 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 254€ (154€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « victoire Espagne et plus de 1,5 but » est coté à 1,80 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 280€ (180€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Yamal buteur » est coté à 3,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 445€ (345€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Serbie – Espagne

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Serbie – Espagne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Serbie – Espagne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Serbie Espagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La première liste de l’Espagne après son sacre à l’Euro