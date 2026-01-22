Le football n’est pas qu’un sport de merde, selon Luis Enrique

Ne pas remuer la merde. Avant d’affronter Auxerre, Luis Enrique a tenu à remettre du contexte sur sa sortie après la défaite contre le Sporting. L’Espagnol ne renie rien, mais précise sa pensée.

« C’est un peu la vie de tous les entraîneurs et des joueurs. C’est une vie merveilleuse mais faite tout le temps de hauts et de bas. Juger chaque match, c’est fou, explique-t-il, avant de revenir sur son ressenti. J’ai fait une définition un peu spéciale à la fin du match. C’est fou mais c’est merveilleux, avec parfois la sensation que c’est injuste. Pour moi, nous avons joué le meilleur match à l’extérieur depuis que je suis arrivé ici. Mieux que celui où nous avons gagné 7-2 à Leverkusen. »

Lens, une place de leader méritée

Une performance XXL, rapidement suivie d’une énorme frustration : « C’est la même sensation en Coupe de France. Après notre match incroyable contre le Sporting, c’est trop décevant. »

Malgré cette passe un peu plus compliquée, Luis Enrique ne doute pas. « Nous avons marqué quatre buts de plus que l’année dernière. On a quatre points de moins en Ligue 1 et nous ne sommes pas premiers parce que Lens a gagné ses dix derniers matchs consécutifs et mérite d’être premier, rappelle-t-il. Si on analyse cette saison particulière, on est dans un très bon moment avec les points en Ligue 1 et, avec le pire groupe de toutes les équipes en Ligue des champions, nous sommes dans une position privilégiée. »

On se rapproche du fameux copier-coller.