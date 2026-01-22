S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • Auxerre-PSG

Le football n’est pas qu’un sport de merde, selon Luis Enrique

MH
Le football n’est pas qu’un sport de merde, selon Luis Enrique

Ne pas remuer la merde. Avant d’affronter Auxerre, Luis Enrique a tenu à remettre du contexte sur sa sortie après la défaite contre le Sporting. L’Espagnol ne renie rien, mais précise sa pensée.

« C’est un peu la vie de tous les entraîneurs et des joueurs. C’est une vie merveilleuse mais faite tout le temps de hauts et de bas. Juger chaque match, c’est fou, explique-t-il, avant de revenir sur son ressenti. J’ai fait une définition un peu spéciale à la fin du match. C’est fou mais c’est merveilleux, avec parfois la sensation que c’est injuste. Pour moi, nous avons joué le meilleur match à l’extérieur depuis que je suis arrivé ici. Mieux que celui où nous avons gagné 7-2 à Leverkusen. »

Lens, une place de leader méritée

Une performance XXL, rapidement suivie d’une énorme frustration : « C’est la même sensation en Coupe de France. Après notre match incroyable contre le Sporting, c’est trop décevant. »

Malgré cette passe un peu plus compliquée, Luis Enrique ne doute pas. « Nous avons marqué quatre buts de plus que l’année dernière. On a quatre points de moins en Ligue 1 et nous ne sommes pas premiers parce que Lens a gagné ses dix derniers matchs consécutifs et mérite d’être premier, rappelle-t-il. Si on analyse cette saison particulière, on est dans un très bon moment avec les points en Ligue 1 et, avec le pire groupe de toutes les équipes en Ligue des champions, nous sommes dans une position privilégiée. »

On se rapproche du fameux copier-coller. 

La triste stat des clubs français en Ligue des champions

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!