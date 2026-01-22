- International
Pape Thiaw s'explique après la finale de la CAN : « Une réaction émotionnelle »
Après être revenu sur le terrain, il est redescendu sur terre. Quelques jours après la finale de la CAN 2025 au scénario complètement dingue, Pape Thiaw a pris la parole sur Instagram pour éteindre l’incendie.
Le sélectionneur sénégalais assume son craquage en finale, quand ses joueurs avaient quitté la pelouse après le penalty sifflé pour le Maroc. « Ça n’a jamais été mon intention d’aller à l’encontre des principes du jeu que j’aime tant. J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice », écrit-il, parlant d’« une réaction émotionnelle » dans un contexte brûlant.
Une CAN gagnée, un hommage appuyé
Dans un message très personnel, Thiaw élargit ensuite le cadre. Il salue « une organisation magnifique », remercie les autorités sénégalaises, la Fédération et des supporters « qui ont soulevé des montagnes ».
Surtout, il rend hommage à son groupe, qualifié de « 28 guerriers » ayant donné « sueur, sang et âme » pour le pays. Mention spéciale aussi à sa famille, avec un mot fort pour sa mère disparue, qu’il cite comme moteur intime de cette aventure.
Après autant d’émotions, il pourra se reposer dans ses 1500 mètres carrés.Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique
