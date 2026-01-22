Pape Thiaw s'explique après la finale de la CAN : « Une réaction émotionnelle »

Une CAN gagnée, un hommage appuyé

Dans un message très personnel, Thiaw élargit ensuite le cadre. Il salue « une organisation magnifique », remercie les autorités sénégalaises, la Fédération et des supporters « qui ont soulevé des montagnes ».

Surtout, il rend hommage à son groupe, qualifié de « 28 guerriers » ayant donné « sueur, sang et âme » pour le pays. Mention spéciale aussi à sa famille, avec un mot fort pour sa mère disparue, qu’il cite comme moteur intime de cette aventure.

Après autant d’émotions, il pourra se reposer dans ses 1500 mètres carrés.

Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique