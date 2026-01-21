Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique

Toujours sur leur nuage. Reçus ce mardi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye après leur victoire à la CAN face au Maroc, les coéquipiers de Sadio Mané ont été couverts de cadeaux par le chef de l’État.

Des primes et 1 500 mètres carrés sur le littoral pour les joueurs

« Vous avez gagné avec sérieux, avec respect, sans jamais perdre le sens de ce que vous représentez », a salué Diomaye Faye, avant d’annoncer les récompenses aux joueurs : « J’ai offert à chaque Lion ici présent 75 millions [de francs CFA, soit près de 115 000 euros] et 1 500 mètres carrés sur la Petite-Côte », région au sud de Dakar célèbre pour ses stations balnéaires.

Le staff et les membres de la Fédération ne sont pas en reste puisqu’ils toucheront 50 millions de francs CFA (environ 76 000 euros) et des terrains de 1 000 mètres carrés, toujours sur la Petite-Côte. Les autres membres de la délégation sénégalaise percevront quant à eux 20 millions de francs CFA (près de 30 500 euros) et 500 mètres carrés de terrain sur le littoral. Enfin, 305 millions de francs CFA de primes (environ 465 000 euros) seront partagés entre l’ensemble des agents du ministère des Sports.

Après leur sacre en 2022, les Lions de la Téranga avaient déjà reçu de la part du président Macky Sall 50 millions de francs CFA et deux terrains, un à Dakar et l’autre à Diamniadio.

Ça va commencer à faire beaucoup de maisons à gérer, tout ça.

