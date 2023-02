Le Maroc casse la Belgique

Buts : Sabiri (73e), Aboukhlal (90e+2) pour le Maroc

Après son succès heureux face au Canada, la Belgique était attendue au tournant face à un Maroc qui s’est avéré comme annoncé : solide, créatif et réaliste. Après une première période plutôt cohérente, les Belges se sont effondrés, balayés par une fougue marocaine débordante. Résultat des courses, la Belgique jouera sa qualif’ face à la Croatie, tout comme le Maroc face au Canada, mais qui sera, au coup d’envoi du troisième rendez-vous, devant son adversaire du soir.

Le Maroc tient le coup…

D’entrée de jeu à l’Al Thumama Stadium, les ouailles de Roberto Martínez se mettent pourtant en ordre de marche : la défense est orchestrée avec Toby Alderweireld et Jan Verthonghen, avec toujours Timothy Castagne ou Thomas Meunier/Axel Witsel en fonction pour former un trio. Contrairement à leur première balade face au Canada, les Diables rouges sont disciplinés, cohérents dans leurs sorties de balle et garde le cuir 61% du temps en première période. Des occasions en découlent : Thorgan Hazard lance Michy Batshuayi qui bute sur Munir, puis tape un corner repris par la tête d’Amadou Onana qui s’envole. C’est là où le bât blesse côté belge : le manque de justesse technique dans le dernier tiers du terrain face à une solide et organisée défense marocaine.

Dans le camp d’en face, les coéquipiers de Sofiane Boufal se montrent patients. Leur jeu est direct, fait de transversales dans le dos de Castagne et de Meunier, et au bout du compte, ils se procurent quelques occasions franches : les frappes d’Hakim Ziyech et de Selim Amallah sont hors cadre, et juste avant la pause, un coup franc direct de Ziyech mal négocié par Thibaut Courtois termine au fond des filets. La VAR vient au secours des Belges assez logiquement : Romain Saïss, en position de hors-jeu au départ du ballon, a gêné l’appréciation du portier du Real. Statu quo à la pause.

… Puis tape là où ça fait mal

Lorsque la petite musique du second acte résonne, les Lions de l’Atlas commencent à montrer les crocs. Sofiane Boufal détonne, Sofyan Amrabat ratisse tout, et la Belgique recule. Il n’y a que cette frappe d’Eden Hazard, bien jaugée par Munir, qui fait office de tentative sérieuse. À part ça, les Belges ne courent plus comme en première période et surtout, laisse davantage d’espaces. Sur un nouveau renversement de jeu de Ziyech, Boufel enrhume Meunier, mais sa tentative échoue au pied du montant gauche de Courtois. Un premier avertissement qui ne sera pas pris au sérieux.

Pour ouvrir le score, le Maroc va choisir la même recette qu’en première période : un coup franc excentré et un ballon qui plonge, Romain Saïss qui passe en coup de vent devant Courtois, et la sphère qui termine au fond. Cette fois, le buteur se nomme Abdelhamid Sabiri et en plus, Saïss n’est pas hors jeu (0-1, 72e). Roberto Martínez joue son va-tout, fait entrer Romelu Lukaku ou encore Dries Mertens, mais ses Diables patinent à trouver la solution pour aller au paradis. Sur corner, Vertonghen voit son coup de casque finir hors cadre. C’est peu, c’est maigre, et dans le temps additionnel, c’est bien le Maroc qui va s’offrir une nuit infinie : Ziyech régale, le Toulousain Zakari Aboukhal nettoie la lunette de Courtois (0-2, 90e+2) et propulse son pays provisoirement en tête du groupe F.

Belgique(3-4-2-1) : Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Castagne – Meunier, Witsel, Onana (Tielemans, 60e) , T. Hazard (De Ketelaere, 75e) – De Bruyne, E.Hazard (Mertens, 60e) – Batshuayi (Trossard, 75e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

Maroc (4-1-4-1) : El Kajoui- Hakimi (Sabiri, 68e), Saïss, Aguerd, Mazraoui – Amrabat – Ounahi (El Yamiq), Amallah (Attiat-Allah, 68e), Ziyech, Boufal (Aboukhal, 72e) – En-Nesyri (Hamdallah, 72e) . Sélectionneur : Walid Regragui.