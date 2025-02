Rudi Garcia se livre sur son poste de sélectionneur de la Belgique

La Belgique lui fait perdre sa langue de bois.

Rudi Garcia a livré une interview à L’Équipe pour évoquer son nouveau poste de sélectionneur de la Belgique. La première nouvelle, c’est que l’ancien entraîneur du LOSC, l’OM et de l’OL se sent « 100% belge ». En effet, Rudi est « tintinophile » selon ses propres mots. Pas certain que cela soit le seul critère nécessaire pour se sentir belge, mais le sélectionneur a révélé certaines informations qui devraient faire plaisir au peuple du Plat Pays.

Première nouvelle de taille, Thibaut Courtois sera de retour en équipe nationale. Rudi Garcia a confirmé que « le meilleur gardien du monde », comme il le décrit, sera à sa disposition. Ensuite, l’ex-entraîneur de Naples a confié avoir été sollicité par de nombreuses grosses écuries européennes après son exil à Al-Nassr : « Quand Rennes s’est présenté, […] je voulais discuter avec la famille Pinault. Mais ça ne s’est pas fait. Il y a eu d’autres clubs européens (des contacts avec l’AS Rome et le FC Porto, des tractations avec Manchester United). » Justement, son passage à Al-Nassr lui a permis d’acquérir la « liberté financière » qu’il souhaitait. Il ajoute qu’après avoir obtenu cela, il « voulait un véritable challenge sportif ».

Le Français de l’étranger

Enfin, interrogé sur le communiqué de l’UNECATEF rédigé par l’entraîneur de Bordeaux Bruno Irles qui se moquait avec un humour discutable de cette nomination, le natif de Nemours l’a qualifié de « grosse erreur de communication » et d’« humour inintelligent ». Il a ensuite soulevé la problématique du faible nombre d’entraîneurs français qui s’exportent : « C’est inadapté quand on a si peu d’entraîneurs à l’étranger et seulement Patrick Vieira en Italie et dans le Big 4 ou à la tête de sélections, comme Willy Sagnol qui a réussi de très belles performances à l’Euro avec la Géorgie. Je suis fier de défendre cette corporation et mon pays quand je suis à Rome, Naples, à Al-Nassr ou en Belgique maintenant. »

🇧🇪🧤 Rudi Garcia compte sur un retour de Thibaut Courtois en sélection, “le meilleur gardien du monde” !#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/ZaBvAJK61c — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 24, 2025

Érudit Garcia.

La Belgique dit ciao à ses horribles play-off